Maserati, la Grecale si fa Folgore ed arriva l'affascinante GranCabrio

Maserati solo elettriche dal 2028 con 2 anni d’anticipo sugli altri brand di Stellantis. Il Tridente viaggia già nel futuro e i modelli Folgore a emissioni zero si affiancano a quelli termici. È in rampa di lancio il Suv Grecale, poi toccherà all’attesa GranCabrio e all’inizio del 2025 alla supercar MC20 in attesa dell’erede del maxiSuv Levante (2027) e della nuova Quattroporte (2028). Grecale Folgore (4,86 metri di lunghezza per 2,16 di larghezza con un listino da 127mila euro) viene prodotta a Cassino, il powertrain prevede una batteria da 105 kWh con tecnologia a 400 Volt ed eroga 410 kW (558 cv) e 800 Nm di coppia. L’autonomia dichiarata è di 500 km. Può raggiungere i 220 km l’ora e per il chilometro da fermo sono sufficienti 4,1 secondi.

GranCabrio è una convertibile che esalta design e comfort, puntando sul fascino che storicamente hanno dispensato le “scoperte” del Tridente. In più, la versione elettrica Folgore ha il fascino non indifferente del futuro che avanza. Le premesse sono incoraggianti: la nuova GranCabrio adotterà Il powertrain della coupé con una batteria da 800 V e tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW – uno all’anteriore e due nella parte posteriore – che erogano fino a 560 kW/761 cv e trasmettono ben 1.350 Nm di coppia alle quattro ruote. Per prestazioni degne di una vera supercar, proprio come la gemella GranTurismo. La versione Folgore affiancherà quella con il motore termico 6 cilindri Nettuno tre litri twin turbo da 550 cv. Il tetto in tessuto si ripiega elettricamente in 14”.