Land Rover Defender 130, otto posti per le famiglie off-road. Dopo 90 e 110, si allarga l’offerta dell’iconico fuoristrada

Land Rover ha presentato ufficialmente la Defender 130, versione allungata adatta ad ospitare 8 persone rispetto alle più compatte varianti 90 e 110, già in listino. Rispetto alla Defender 110, la 130 vanta un passo allungato a 3,02 metri, per una lunghezza totale di 5,36 metri. Le differenze estetiche sono concentrate sulla coda, dove è stato ricavato lo spazio per la terza fila di sedili davanti al bagagliaio, la cui capacità spazia da un minimo di 389 litri fino a 2.516 litri con gli schienali abbattuti. Nonostante il maggiore sbalzo posteriore, l’angolo di uscita di 28,5 gradi è rimasto intatto grazie al lavoro dei designer svolto nella zona del paraurti e del sottoscocca. Per la Defender 130, Land Rover introduce nuove opzioni di colore e materiali, sempre bilanciate con la vocazione off-road del veicolo. Lo spazio esteso sul retro è sufficiente ad accogliere comodamente tre adulti, oltre a garantire una buona abitabilità in tutte e tre le file.

Tocchi supplementari garantiscono, infatti, un’esperienza comoda al passeggero di terza fila, inclusi sedili riscaldati, braccioli imbottiti, comodi portaoggetti e prese USB-C per caricare i dispositivi in movimento. I tappetini sono presenti ovunque, in linea con il carattere della 130. Le ampie vetrate offrono un’ottima visibilità in tutte e tre le file di sedute, mentre il tetto apribile panoramico in vetro di serie, completato da un secondo tetto apribile sopra la terza fila, rende l’interno luminoso e arioso per tutti.

Defender 130 è disponibile con una ampia scelta di propulsori elettrificati, inclusi i benzina a sei cilindri P400 mild-hybrid Ingenium e i diesel a sei cilindri D250 e D300 Ingenium. La potenza oscilla dai 250 Cv e 600 Nm di coppia della Defender 130 D250, fino ai 400 Cv e 550 Nm di coppia della P400 a benzina. Quest’ultima fa registrare 0-100 km/h in 6,6 secondi. Ogni Defender 130 è dotata di serie del sistema di trazione integrale intelligente (iAWD) di Land Rover e del cambio automatico ZF a otto velocità.