E-Prix di Roma, Nissan torna a ruggire: per Nato un ottimo secondo posto

Un podio sudato, tanto per le condizioni atmosferiche quanto per il valore degli avversari impegnati nel campionato di Formula E che ha fatto tappa a Roma nel weekend appena concluso. Un fine settimana da ricordare per Nissan Formula E Team, che conquista il primo podio stagionale del Campionato mondiale ABB FIA Formula E 2022/23 all’E-Prix di Roma con un coriaceo Norman Nato che ha conquistato la piazza d’onore in gara 2. Salendo sul podio, il pilota francese ha messo la ciliegina sulla torta dopo aver ben figurato in gara 1, chiusa al settimo posto dopo aver recuperato quattro posizioni rispetto alla griglia di partenza. Meno fortunata la prova del compagno di scuderia Fenestraz, partito terzo ma arrivato in decima posizione dopo la bandiera rossa ed il conseguente fermo operativo che ha causato un problema nella gestione energetica.

Nella gara domenicale, Norman Nato è partito bene arrivando ad insidiare il vincitore Jake Dennis con un tentativo di sorpasso in cui è rimasta leggermente danneggiata l’ala anteriore, per resistere fino al traguardo agli attacchi di un arrembante Sam Bird fino al traguardo. Grande festa ai box per il team giapponese diretto da Tommaso Volpe: "Abbiamo confermato il nostro ritmo anche questo fine settimana, soprattutto in qualifica. Sacha ha conquistato la terza posizione sabato, mentre Norman è stato bloccato da una bandiera rossa; domenica è stato Norman a conquistare la terza posizione quando Sacha ha avuto un guasto all'impianto elettrico. Norman ha fatto un ottimo lavoro nella gara di Domenica.

Nonostante il danno subito all’ala anteriore, ha continuato a spingere, guadagnando una posizione e difendendosi molto bene fino alla fine della gara per assicurarsi il podio. Sono molto soddisfatto di come in questo fine settimana la squadra si sia unita e abbia lavorato duramente in una corsa contro il tempo, ottenendo questo importante risultato, nonostante le difficoltà incontrate. Cercheremo di portare lo stesso ritmo e spirito di squadra a Londra per concludere la stagione al meglio." Sulla scia dell’ottimo risultato ottenuto a Roma, il Team Nissan di Formula E proverà a chiudere bene la stagione 9 nell’appuntamento finale del 29 e 30 luglio, quando la serie elettrica si dirigerà a Londra per gli ultimi due round.