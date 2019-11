E-Prix Diriyah, festa Virgin. Porsche e Mercedes debuttano con un podio. Bird si impone davanti a Lotterer e Vandoorne

AD DIRIYAH - Sam Bird (Envision Virgin) ha vinto il primo ePrix della stagione più lunga e affollata della ancora giovane storia della Formula E: 14 gare, 12 scuderie e 24 piloti. Il britannico saliva sul podio dal 26 gennaio, quando si era imposto a Santiago del Cile. Ha riconosciuto alla squadra l'eccellente lavoro fatto sulla macchina ed ha anche spiegato di aver perso peso e di aver svolto un grande lavoro mentale.

Nelle qualifiche aveva ottenuto il primo tempo, ma era uscito dalla SuperPole con la terza fila. Che ha poi riscattato con una prova generosa culminata con i due sorpassi più importatanti a 15 e 10 minuti dalla fine. Prima superando il poleman Alexander Sims (Bmw i Andretti) nello stesso momento in cui veniva scavalcato anche da Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz Eq), poi infilando il belga conquistando la testa della corsa che non avrebbe più ceduto. Nel tentativo di recuperare, lo stesso Vandoorne si era andato a prendere l'Attack Mode nel momento peggiore perdendo immediatamente la seconda piazza a favore di Andrè Lotterer (Porsche Tag Heuer). Pochi secondi dopo entrava la safety car annullando di fatto la potenza aggiuntiva.

La Envision Virgin, team cliente della Audi Sport, ha piazzato due piloti nei 10: Robin Frijns si è classificato quinto. Lo stesso risultato, decisamente più sorprendente, è stato ottenuto dalla Mercedes che oltre alla terza posizione di Vandoorne ha contabilizzato anche la sesta dell'esordiente olandese Nyck De Vries. Una prova incoraggiante ottenuta con lo stesso Toto Wolff ai box. La Nissan e.Dams ha conquistato la quarta posizione grazie a Oliwer Rowland, mentre la Rokit Venturi ha “festeggiato” (almeno in parte) la settima piazza di Edoardo Venturi, partito però quarto. La Top 10 è stata completata da Jerome D'Ambrosio (nono) e da Mitch Evans (Panasonic Jaguar).

Sabato si corre il secondo ePrix saudita (il terzo in assoluto compreso quello dello scorso anno vinto dalla Bmw con Antonio Felix Da Costa) e piloti navigati come il campione del mondo in carica Jean Eric Vergne (Ds Techeetah), come Lucas di Grassi (Audi Sport Abt) e Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) hanno subito l'occasione per riscattarsi. Nella classifica a squadre, la Envision Virgin ha 36 punti contro i 23 della Mercedes-Benz Eq ed i 18 della Porsche Tag Heuer: le debuttanti si sono preparate bene, pare.