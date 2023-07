FE, Maserati appuntamento con la storia: a Roma per scrivere un nuovo capitolo nel motorsport

Si respira un’aria totalmente diversa nel paddock dell’ePrix di Roma. Per la prima volta, nella storia della Formula E, ci sarà un team italiano pronto a lottare per la vittoria. Seppur al debutto nella serie riservata alle monoposto elettriche, Maserati ha immediatamente stupito per i risultati che è riuscita ad ottenere nella stagione d’esordio. La vettura del Tridente si è dimostrata tanto veloce in qualifica quanto costante in gara, permettendo a Maximilian Günther di conquistare la vittoria di Jakarta.

Con queste premesse, le aspettative per la gara di casa sono decisamente alte. Giovanni Sgro, a capo di Maserati Corse, ha però frenato l’entusiasmo alla vigilia del doppio ePrix di Roma: «Abbiamo vissuto una stagione incredibile in cui abbiamo appreso molto gettando le basi per il futuro di Maserati nelle competizioni. Sicuramente i momenti più emozionanti sono stati il primo podio a Berlino e, ovviamente, la vittoria a Jakarta».

L’obiettivo è quello di migliorarsi costantemente restando, però, sempre con i piedi per terra: «Non è corretto fare delle previsioni - ha sottolineato Sgro - personalmente credo che noi di Maserati abbiamo una delle migliori squadre in Formula E. Anche nei momenti più difficili, il team non ha mai dato un segno di cedimento, non si è mai arreso fino ad arrivare alla doppia pole e al trionfo di Jakarta. Sono molto orgoglioso della squadra, del nostro Team Principal James Rossiter e dei nostri piloti Edoardo Mortara e Max Günther».

Il correre davanti i propri tifosi renderà tutto più speciale, lo sa bene Sgro italoamericano ma nato proprio nella Città eterna: «Siamo Maserati, un costruttore italiano e correre nella nostra capitale è un traguardo importante. Non c’è pressione, bensì l’emozione nel competere davanti ai nostri tifosi. È la prima volta che corriamo in casa e, a prescindere dal risultato, sarà un qualcosa che ricorderemo per sempre».

Pur essendo tedesco, Günther respira appieno il clima tricolore: «Questo fine settimana sarà molto speciale per noi. Correre in Italia con i colori Maserati è unico, sarà fantastico ricevere il supporto dai nostri fans. Non cambierà il nostro approccio, la Formula E è un campionato decisamente competitivo e, sessione dopo sessione, cercheremo di dare il massimo. La pista dell’EUR è molto tecnica e il caldo non aiuterà di certo. Come sempre cercheremo di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi».

Sicuramente tra i piloti più forti in Formula E, Edoardo Mortara in questa Season 9 non è riuscito ad esprimersi al meglio: «Chiaramente è stata una stagione molto deludente – ha ammesso senza giri di parole l’italo-svizzero – non siamo partiti con il piede giusto, ma stiamo migliorando gara dopo gara. I risultati sono incoraggiati, ciò significa che stiamo andando nella giusta direzione, spero a breve di tornare a lottare costantemente per le posizioni di vertice. Correre per Maserati è sicuramente un grande traguardo, ma il mio obiettivo resta sempre quello di conquistare il titolo di Formula E».