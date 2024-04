FE, venerdì a Misano i primi 30 minuti di test ufficiali del 2024 per i Rookie. Debuttano Campbell (Porsche) e Collet (Nissan)

MISANO ADRIATICO – Debuttanti fra i debuttanti: l'australiano Matt Campbell e il brasiliano Caio Collet sono i veri esordienti della prima sessione di prove del 2024 riservate ai Rookie dagli organizzatori della Formula E alla vigilia dei due ePrix di Misano Adriatico, i numero 6 e 7 della decima stagione. Fra gli undici in pista venerdì tra le 14.30 e le 15, prima delle libere ufficiali (dalle 17 alle 17.30), il 29enne pilota della Porsche nel mondiale di endurance e il 22enne membro della Alpine Academy che ha il figlio di Jean Todt, Nicolas, come procuratore, sono gli unici a non essersi mai accomodati nell'abitacolo di una monoposto elettrica.

Campbell guiderà una Porsche 99X Electric, mentre Collet salirà su una e-4Orce 04 della Nissan, che fino ai test di Valencia aveva sotto contratto il veneto Luca Ghiotto. Gli altri 9 piloti hanno già preso parte a precedenti prove riservate ai debuttanti. La Abt Cupra ha puntato di nuovo sul 19enne tedesco Tim Tramnitz, che fa parte del Red Bull Junior Team e che nel 2021 si era classificato secondo nella F4 italiana. Tramnitz sarà anche uno dei due piloti che la scuderia germano-catalana schiererà a Berlino nella successiva sessione riservata ai Rookie (due mezz'ore). Lo stesso “destino” di Zane Maloney, che l'americana Andretti porta a Misano e poi anche a Berlino assieme a Jak Crawford: entrambi guideranno la 99X Electric fornita dalla casa di Zuffenhausen.

La Ds Penske schiera Robert Shwartzamnn, il 24enne con doppia nazionalità (israeliana, è nato a Tel Aviv, e russa, è cresciuto a San Pietroburgo) che la Af Corse impiega nel mondiale di endurance (Wec). La Envision campione del mondo a squadre in carica e cliente di Jaguar punta di nuovo su Jack Atiken, mentre il blasonata casa automobilistica britannica si affida a Sheldon van der Linde (il cui fratello Kelvin gareggerà per la Abt Cupra a Berlino in sostituzione di Nico Müller impegnato nella 6 Ore di Spa per il Wec).

Il 30enne britannico Jordan King guiderà la monoposto della Mahindra, scuderia della quale è collaudatore e pilota di riserva, mentre la Maserati mette al volante della Topo Folgore sponsorizzata Petronas il francese di 3 anni più giovane Yann Ehrlacher. La Neom McLaren, cliente di Nissan, continua a dare fiducia al 19enne Taylor Barnard, peraltro seguito dal campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg, e la cinese Ert allo spagnolo vincitore di due titoli europei nel Tcr Mikel Azcona, 28 anni il prossimo giugno.