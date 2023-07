Jake Dennis vince il 2° round dell’E-Prix di Roma e, grazie al doppio zero di Evans e Cassidy, ipoteca il campionato

Jake Dennis su Avalanche Andretti motorizzata Porsche vince il secondo round dell’E-Prix di Roma, prende la testa del mondiale di Formula E con 195 punti e va in fuga in vista del doppio rush finale di Londra approfittando dell’incidente con il quale Mitch Evans ha eliminato sé stesso e Nick Cassidy dalla corsa. Il pilota britannico è partito in pole e non ha mai lasciato la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi mettendo nel cesto 29 punti (compreso quello per il giro più veloce in gara) che, sommati ai 18 conquistati il giorno prima, portano rispettivamente a 24 e 44 punti il vantaggio nei confronti dei due neozelandesi di Envision e Jaguar.

Evans, dominatore assoluto della giornata di ieri, ha rovinato la sua gara e il suo campionato al secondo giro in curva 7 quando, a causa di un bloccaggio dei freni, ha dovuto intraversare la vettura decollando letteralmente sulla monoposto del connazionale Cassidy. E per fortuna che ci sono rollbar e HALO altrimenti… safety car in pista, mentre i due contendenti di Dennis alla vittoria finale si leccano le ferite. Entrambi riescono a ripartire, ma Evans si accorge subito che la sua I-Type 6 è inguidabile, dopo una sosta ai box, mentre Cassidy deve tentare una rimonta impossibile che non andrà oltre il 14° posto.

Alle spalle di Dennis solo Norman Nato prova ad impensierire Dennis, ma l’unico risultato è che la sua Nissan, finalmente competitiva, danneggia l’ala anteriore in un contatto. Sam Bird, terzo a bordo dell’altra Jaguar, può provare a mettere i bastoni tra le ruote, ma non riesce a passare il francese fino alla fine dando alla Nissan un secondo posto finora mai raggiunto nel corso della stagione. Ottimi anche il quarto posto di Edoardo Mortara e il sesto dell’altra Maserati di Maximilian Günther, a tenaglia sull’altra Envision di Sebastien Buemi.

Il prossimo appuntamento è per il 29 e 30 luglio per il doppio round all’ExCel di Londra dove Jake Dennis e la sua Avalanche Andretti con motore Porsche avranno il match point per chiudere la stagione, su una pista dove la Formula E ha corso già per due volte e 4 round, due dei quali vinti proprio dall’asso britannico. Lotta più aperta nella classifica costruttori condotta dalla Envision con 253 punti seguita dalla Porsche a 228 punti, in netto calo negli ultimi E-Prix, e una Jaguar a quota 218 viceversa altamente competitiva e che tenterà il tutto per tutto per permettere ad Evans di giocarsi tutte le carte permesse dalla matematica: sono infatti 58 i punti ancora in palio fino alla fine.