Nissan, il papà dell'auto elettrica. La casa che ha sdoganato il veicolo a batteria nell’era moderna, è in forte ripresa in FE

Roma per fare sicuramente meglio di quanto fatto finora e negli ultimi due anni. Belli i tempi delle stagioni 5 e 6 quando il marchio giapponese aveva infilato un secondo e quarto posto in campionato e i suoi piloti sostavano costantemente nelle primissime posizioni. L’ottavo posto attuale con 52 punti è almeno un leggero miglioramento rispetto al nono e decimo delle ultime stagioni. «Siamo in un anno di transizione – ammette Tommaso Volpe, managing director e team principal del Nissan Formula E Team – nel quale abbiamo cambiato tutto: la macchina, l’organizzazione e anche entrambi i piloti». Tuttavia non mancano gli spunti positivi come la pole position a Cape Town e a Monaco e i podi vanificati da incidenti. C’è poi lo smacco di vedere McLaren dotata di motore Nissan davanti in classifica alla squadra ufficiale.

«Ce lo aspettavamo perché parliamo del team campione del mondo (lo scorso anno era Mercedes, ndr), ma questo è avvenuto solo nella prima fase della stagione, ora siamo alla pari» sottolinea Volpe imputando la sostanziale mancanza di competitività delle Nissan ad un componente della vettura che, una volta omologato, non potrà essere modificato. «C’è anche da dire – chiosa il manager italiano – che la FIA ha limitato molto lo sviluppo, soprattutto di quelli come noi che avevano puntato molto di più sui test tradizionali». Insomma, una tegola dopo l’altra con la fiducia però che la squadra e la vettura sono in crescita e la scelta di cambiare entrambi i piloti sta pagando. «Siamo soddisfatti di Norman e Sacha (rispettivamente Nato e Fenestraz, ndr), non solo per i punti – sottolinea Volpe – ma anche per come contribuiscono internamente al lavoro della squadra».

Parlando invece degli aspetti generali, il numero uno del team Nissan si dice soddisfatto del presente e del futuro della FE.

«La nostra categoria ha ancora una forte spinta propulsiva. Gli alti e bassi sono normali, ma spesso dimentichiamo che parliamo di una realtà che dopo soli 9 anni è nella prima fascia del motorsport mondiale. È vero: abbiamo perso alcuni costruttori ma ne sono arrivati altri, non abbiamo più New York, ma già abbiamo l’India e un circuito come Portland che ha fatto vedere quanto vadano forte le nuove Gen3. Inoltre il prossimo anno avremo Tokyo che è una delle metropoli simbolo a livello mondiale e per un marchio come il nostro è fondamentale». Intanto si parla già di Gen4 da oltre 800 cv a trazione integrale. «Penso che sia una traiettoria coerente – afferma Volpe – per dimostrare che la Formula E è una vera automobile da corsa, l’elettrico può fornire prestazioni impressionanti e può divertire il pubblico con i livelli di efficienza migliori al mondo. Già con la Gen3 recuperiamo fino al 40% dell’energia che utilizziamo in gara e l’ambizione è essere la categoria del motorsport più rappresentativa per l’industria automobilistica mondiale».

L’italiano non allude solo alla crescente rilevanza dell’auto elettrica, ma anche ai livelli di sicurezza. «È chiaro – precisa – che l’aumento delle prestazioni porterà ad un adeguamento dei circuiti, ma anche in questo il motorsport sta facendo grandi progressi e lo sviluppo tecnologico ci permetterà di avere macchine sempre più veloci mantenendo gli stessi standard di sicurezza». Rimane il fatto che lo sport motoristico stia puntando alle emissioni zero per tutte le sue categorie. Ed allora quale sarà il ruolo della Formula E?

«Secondo me godrà della crescente attenzione per la sostenibilità ed esalterà la propria specificità perché, tra le tante tecnologie che saranno utilizzate, l’elettrico sarà preponderante per la mobilità». Per Roma invece la speranza è veder confermati i progressi mostrati nelle ultime gare. «Penso che gli aggiornamenti che abbiamo portato a Portland possano avere un effetto ancora migliore. Eravamo partiti secondi e terzi e abbiamo rovinato tutto. Se non ci fossimo tamponati a vicenda…».