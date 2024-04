Nissan, i pionieri ecologici restano in prima fila: in Formula E con la Gen 4 fino al 2030

Scelte, strategie, investimenti coerenti e infine i risultati. Sono passati sei anni dall’ingresso di Nissan nel Mondiale ABB FIA di Formula E, la rassegna iridata dedicata alle monoposto elettriche. Era il 2018 e dopo 5 anni di esperienza, il costruttore giapponese da sempre pioniere della mobilità alla spina comincia a vedere il frutto della sua politica dei piccoli, ma inesorabili, passi nell’avventura sportiva. Tutti comunque correlati, connessi e profondamente integrati con la pianificazione industriale e produttiva in un’epoca complessa come l’attuale. Così, l’annuncio con il quale Nissan - primo Costruttore mondiale a farlo -. ha confermato il suo impegno in Formula E, dalla stagione 13 (2026-2027) alla stagione 16 (2029-2030), cioè quella della GEN4, la più avanzata tecnologia di Formula E, coincide alla perfezione con il piano di Nissan Ambition 2030.



Un piano nel quale, appunto, tra gli anni fiscali 2024-2030, la Casa di Tokyo si appresta a introdurre 34 modelli elettrificati per coprire tutti i segmenti e raggiungere un mix di elettrificato pari al 40% a livello globale entro il 2026 e del 60% entro la fine del decennio. Di fatto, è come se Nissan utilizzasse la Formula E alla stregua di un laboratorio d’innovazione. L’ambiente perfetto per sperimentare e sviluppare soluzioni di mobilità elettrica. E del resto la GEN4 è una tecnologia che include caratteristiche all'avanguardia, come una maggiore efficienza energetica con una capacità di rigenerazione fino a 700 kW, una maggiore potenza, fino a 600 kW, e innovazioni in materia di sicurezza.

Un percorso importante, quello delineato da Nissan che nella tecnologia di Formula E ha creduto fermamente come hanno dimostrato nel 2022 l’acquisizione del team e.dams e lo scorso anno il trasferimento della squadra sportiva, dalla storica sede di Le Mans a quella tecnologicamente avveniristica di Parigi. E non può essere un caso che, proprio nella decima stagione, quella in pieno corso di svolgimento, Nissan stia conquistando fiducia e sicurezza con risultati mai ottenuti prima, per livello e continuità.

Due pole position e tre podi di fila (Diryah, San Paolo e Tokyo), nelle cinque gare disputate fin qui, sono infatti la prova pratica, la testimonianza inconfutabile dello sviluppo portato avanti da Nissan in Formula E. Risultati che sembrano essere il preludio ideale per trasformare la stagione attuale in un qualcosa che meriterà di essere ricordato per il salto quantico effettuato. E che pone Nissan tra le favorite nel doppio appuntamento italiano, per la prima volta sul circuito di Misano. Alla vigilia della tappa romagnola, che ha sostituito quella storica di Roma, Nissan infatti è 3ª nella classifica piloti con Oliver Rowland a 7 punti dal 2° e a 9 dal 1°; è 4ª tra i team e addirittura 3ª nella nuova classifica dei costruttori. E poteva anche andare meglio, se Rowland nel GP di casa in Giappone, davanti a 3.000 dipendenti Nissan sistemati nelle 8 tribune dedicate, non fosse stato costretto a non rischiare per conquistare la vittoria dopo aver comandato tutta la gara. E lo stesso Sacha Fenestraz, l’altro pilota Nissan, nonostante il problema in qualifica che lo ha fatto partire per ultimo, è stato capace di una incredibile rimonta dal 20° all’11° posto.



Insomma, i presupposti per una gara da protagonisti a Misano ci sono tutti, come conferma Tommaso Volpe, general manager Nissan Formula E e Managing Director Nissan Formula E Team: «A Tokyo abbiamo probabilmente fatto la migliore prestazione della stagione e dobbiamo far tesoro di questo risultato. Siamo soddisfatti anche per l'annuncio del nostro impegno nella GEN4, orgogliosi di essere la prima azienda a confermare la presenza in Formula E fino al 2030. Il team sta crescendo e la nostra nuova sede, con le sue strutture avanzate, contribuirà in modo significativo allo sviluppo delle auto per le stagioni future».