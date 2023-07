Dennis (Andretti) in pole nel secondo EPrix di Roma e si porta a soli 2 punti da Cassidy nella corsa per il mondiale. Alle 15 il via

ROMA – Con la Porsche 99x electric della Avalanche Andretti Jake Dennis ha conquistato la seconda pole del fine settimana romano della Formula E e anche la sua seconda della stagione dopo quella di Portland. Il britannico in lotta per il titolo individuale ha rosicchiato 3 punti a Nick Cassidy (Envision), che ieri lo aveva scavalcato in classifica. Dopo le qualifiche di questa mattina, al neozelandese probabile prossimo pilota della scuderia ufficiale della Jaguar (casa che fornisce le monoposto alla sua scuderia), restano appena due delle cinque lunghezze di vantaggio che aveva (171 contro 169).

Nel giro decisivo (52° la temperatura dell'asfalto e 33° quella dell'aria) Dennis ha guadagnato nella parte più veloce dei quasi 3,4 chilometri del tracciato dell'Eur cedendo qualche millesimo nel finale, chiudendo però sotto il minuto e 38 secondi (1:37.986), il suo miglior crono nelle qualifiche. Cassidy si è arreso in 1:38.057, molto al di sopra della sua tornata più veloce, l'1:37.536 contabilizzato nel quarto di finale, quando aveva eliminato Dan Ticktum (Nio 333). Il primo e il secondo della classifica generale partiranno dunque affiancati nella terz'ultima gara della nona stagione, i cui titoli verranno assegnati nel doppio appuntamento di Londra a fine mese.

Micth Evans (Jaguar Tcs), da ieri terzo della graduatoria, partirà “solo” come quarto, qualche metro più indietro rispetto a Norman Nato che ha portato la Nissan fino alla semifinale: il costruttore giapponese ha completato le qualifiche con una solo monoposto perché quella del franco argentino Sacha Fenestraz è dovuta rimanere ai box per venire riparata dopo le libere. Nato aveva battuto Sébastien Buemi (Envision) nel quarto anche grazie anche ad una “sbavatura” (un eufemismo) dello svizzero, ma era poi stato liquidato da Dennis in semifinale. Evans si era invece aggiudicato la sfida interna alla Jaguar Tcs contro il compagno di scuderia Sam Bird, ma si era poi arreso a Cassidy. Fra gli ammessi alla fase a duelli c'era anche Maximilian Günther, sempre più protagonista con la Maserati Tipo Folgore, eliminato però subito dal poleman. Il tedesco del Tridente sarà sesto in griglia.

Fra i grandi delusi della qualifica c'è sicuramente Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) che conferma le difficoltà del costruttore tedesco nel pre-gara (mai una pole in questa stagione). L'ex pilota di Formula 1 scatterà addirittura dall'ottava fila (15^ tempo), mentre il compagno di squadra Antonio Felix Da Costa partirà dalla quinta (decimo) poco dietro il più italiano dei piloti, Edoardo Mortara (Maserati) che corre con licenza elvetica e che ha superato indenne il gigantesco incidente di ieri. Il via all'ePrix poco dopo le 15.