Lexus RZ, capolavoro a batteria. Il modello 100% ad elettroni del brand di lusso Toyota è lo stato dell'arte tecnologico

L’universo Lexus ha sempre fatto dell’elettrificazione una delle sue punte di diamante. E sebbene in altri parti del globo non sia solo l’ibrido a ritmare le operazioni del brand di lusso giapponese, la nuova “corrente” che spinge l’Europa verso un’unica direzione, alimenta da un certo punto di vista le possibilità del marchio. Che nel breve ha aggiornato buona parte della gamma, presentando recentemente il suo Suv di punta quando si tratta di mercato Europeo: la Lexus RX. Progettata sulla versione GA-K del pianale TNGA di Toyota, non abbandona in toto il passato, ma lo evolve in un nuovo formato. Rispetto alla generazione precedente sono stati risparmiati ben 90 kg di peso. E nonostante sia aumentato l’interasse di quasi 7 centimetri, la lunghezza complessiva è rimasta la stessa (4,89 metri). A bordo presenta un quadro strumenti digitale e un sistema di infotainment touchscreen da 14,0 pollici. Ma il pezzo forte è ovviamente sotto pelle. In Italia sarà ovviamente ibrida e ibrida plug-in. La RX 350h è equipaggiata con il 4 cilindri in linea da 2,5 litri e motori elettrici che si combinano per produrre 250 cv e 233 Nm di coppia. Trattasi di vettura di tipo full-hybrid a trazione integrale.



La nuova RX 450h+ presenta lo stesso schema di cui sopra, ma rappresenta la variante ibrida plug-in. In questo caso il 2.5 quattro cilindri a ciclo Atkinson e il cambio e-CVT a variazione continua, unitamente ai due motori elettrici, sono accoppiati ad una batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh. Novità assoluta la 500h, seconda versione full-hybrid, quindi provvista di batteria al nichel-metallo idruro come la 350h di cui sopra, e dotata di un 2.4 quattro cilindri turbo. Vanta una potenza complessiva di 371 cv. Il brand di lusso di matrice giapponese, si sta facendo strada pure nella dimensione elettrica con una serie di novità sul fronte Sport Utility Vehicle. Al di là degli aggiornamenti in arrivo su UX, che aumenta la propria autonomia grazie ad una batteria più capace, è la nuova RZ 450e a stabilire le regole del gioco (nuovo). Derivata dalla Toyota bZ4X, è di fatto la sua declinazione più lussuosa. Utilizza una batteria agli ioni di litio composta da 96 celle per una capacità totale di 71,4 kWh. Lexus dichiara che l’auto sarà in grado di percorrere più di 400 km nel ciclo combinato WLTP. Il Suv giapponese è provvisto di due motori elettrici: quello anteriore sviluppa 150 kW, mentre il posteriore altri 80 kW, per una potenza complessiva di 230 kW. L’integrale c’è, ma è 100% EV.