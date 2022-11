MG, un programma effervescente. Dopo la 5 ecco la 4: un’elettrica buona per tutti

Elettrico piace, quando poi è un elettrico di un marchio affascinante, piace ancora di più. MG4 l’auto compatta e divertente. Piace ai giovani ma anche a chi cerca in MG ricordi indelebili dell’auto sportiva. Con MG4 Electric si spalancano le porte per entrare nel mondo della mobilità pulita. I tecnici cinesi hanno fatto proprio un buon lavoro, le sue linee sinuose modernissime trasmettono comunque il family feeling del marchio. La scelta stilistica che meglio delle altre mostra la sportività della MG4 sono i fari a led con linee che si fanno subito notare. MG4 monta di serie l’Adaptive Cruise Control e l’assistenza in caso di ingorghi stradali: la tecnologia intelligente del marchio arriva al servizio di tutti. Un sistema di rete intelligente, infatti, integra auto e internet mettendo tutti i dati e i servizi a disposizione dell’utente.



Molta attenzione anche all’abitacolo. MG4 offre comfort anche per affrontare i viaggi lunghi. Il primo trimestre del 2022 ha visto la marca inglese consegnare più auto che in tutto il 2021 e la rete delle concessionarie è in espansione. MG anche con la 4 fortifica la sua posizione sul mercato. Il marchio nel solo primo trimestre del 2022 ha venduto di più dell’anno precedente facendo segnare con 1.240 immatricolazioni un più 23% rispetto al 2021. Eppure l’anno 2021 per MG era stato importante perché aveva visto l’arrivo sul mercato, da parte del marchio inglese di proprietà della cinese SAIC, di due nuovi modelli: il Suv-coupé MG Marvel R e la MG5, una vera novità assoluta perché si tratta della prima station wagon completamente elettrica.