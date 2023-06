24h Le Mans, l'Ovale Blu prepara il rientro nel Wec: «Ford contro tutti con la Mustang GT3», dice il Ceo Jim Farley

LE MANS – La nuova avventura mondiale dell'Ovale Blu nel World Endurance Championship del prossimo e alla 24h di Le Mans del 2024 con la Ford Mustang GT3 comincia con la Proton Competition. La scuderia tedesca è il primo team indipendente ad aver deciso di affrontare la stagione con l'evoluzione della declinazione Dark House. Il modello della divisione Ford Performance si distingue per la particolare livrea da gara firmata da Troy Lee, designer di grido del motorsport, che si cimenta per la prima volta con un modello da corsa del costruttore americano.

L'inedita Ford Mustang GT3 è stata presentata proprio in occasione della gara del centenario: «Ford e Le Mans sono legati dalla storia. E ora stiamo tornando alla gara più emozionante, più gratificante e più importante del mondo», ha dichiarato Jim Farley, Ceo di Ford. Che si è spinto anche molto oltre: «Non si tratta più di Ford contro Ferrari. È Ford contro tutti. Il ritorno a Le Mans è l’inizio della costruzione di un business globale nel settore del motorsport con Mustang, proprio come stiamo facendo con Bronco e Raptor nell’off-road», ha insistito.

La presentazione dell'auto costituisce il primo atto ufficiale in vista del grande ritorno nella classe GT3 della Fia a livello mondiale dopo l'affermazione del 2016 della GT nella propria categoria sul circuito de La Sarthe. La vettura da corsa esibisce anche il nuovo logo Ford Performance, che caratterizzerà tutti i veicoli della divisione ad alte prestazioni. Il marchio è stato studiato per essere facilmente impiegato anche per l'abbigliamento, il merchandising, i ricambi, gli accessori e anche per la pubblicità.

Nel progetto del mondiale di endurance Ford Performance ha esteso il rapporto strategico con società alle quali è legata da tempo: la Multimatic (che ha costruito la GT) e la M-Sport, la scuderia che rappresenta il marchio nel World Rally Championship (Wrc). La Multimatic contribuirà alla costruzione della Mustang GT3 e si occuperà anche dell’assistenza, mentre la responsabilità in capo alla M-Sport è l'assemblaggio dei propulsori V8 Coyote da 5.4 litri che equipaggeranno le vetture. Il bolide da competizione monta speciali sospensioni a doppio braccio oscillante Sla, pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio e dispone di uno specifico trattamento aerodinamico. Inoltre, il cambio transaxle è montato posteriormente. Oltre che nel Wec, la Ford Mustang GT3 correrà anche nella classe GTD Pro dell’Imsa, seguito dalla stessa Multimac.