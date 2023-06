Jacques Villeneuve “silurato” per le Mans: alla 24 Ore Vautier al volante della Vanwall

Jacques Villeneuve dove essere alla 24 Ore di Le Mans 2023 e invece non ci sarà. Il team Floyd Vanwall Racing, con il quale aveva già corso le prime tre gare del WEC, ha infatti comunicato che per la gara di Le Sarthe sarà sostituito da Tristan Vautier al fianco degli altri due piloti, ovvero Tom Dillmann e Esteban Guerrieri.

La comunicazione, arrivata il 25 maggio, non conteneva alcuna motivazione e solo successivamente il numero uno del team Colin Kolles ha dichiarato che secondo lui Villeneuve non era pronto per Le Mans poiché la moglie è incinta e ha persino dichiarato di essersi incontrato con Vautier a Sebring (dunque già alla metà di marzo) per sondarne la disponibilità. Villeneuve ha risposto solo pochi giorni dopo dicendosi sorpreso di una decisione unilaterale, per la quale non era avvenuto alcun confronto con il team e proprio quando era accanto alla moglie per la nascita del suo sesto figlio, Giulia, pianificata per il 26 maggio.

Il figlio di Gilles, nonché campione mondiale di Formula 1 nel 1997 con la Williams, ha inoltre affermato di aver saputo del suo accantonamento pubblicamente senza ricevere alcuna comunicazione ufficiale dalla squadra. Per questo ha affermato di sentirsi «profondamente sfiduciato e contrariato che l’opportunità di partecipare alla 24 Ore di Le Mans del Centenario gli sia stata negata in modo ingiusto e arbitrario». Il pilota canadese ha pertanto deciso di chiudere definitivamente la sua esperienza con la Vanwall e non è chiaro se ci sarà uno strascico legale.

Quello che è sicuro è che il ritorno di Villeneuve alle competizioni aveva fatto sensazione e che lui tenesse moltissimo a disputare questa gara che gli era sfuggita per un soffio nel 2008 con la Peugeot 908 HDi quando dovette accontentarsi della piazza d’onore dopo aver condotto a lungo la gara ed essere arrivato ad un soffio dalla cosiddetta Triple Crown, ovvero aver vinto il titolo di Formula 1, trionfato alla 500 Miglia di Indianapolis e fatto lo stesso alla 24 Ore di Le Mans, tripletta riuscita storicamente solo a Graham Hill.

C’è anche da dire che l’inizio di stagione di Villeneuve al volante della Vanwall Vandervell 680 con motore V8 Gibson – vettura che risponde al regolamento LMH come Ferrari, Peugeot e Toyota, ma senza ibrido – non è stato semplice: al Prologo di Sebring ha subito forti distacchi (da 6 a 8 secondi…) dalle Toyota, in gara è incappato in un testa coda, a Portimao è uscito di strada a causa di un incendio partito dai freni e a Spa- Francorchamps è stato centrato da Francesco Castellacci alla guida Ferrari AF 488 GTE di AF Corse.

Villeneuve è un classe 1971 e ha 52 anni suonati e sicuramente i suoi risultati e il suo comportamento in pista avranno pesato sulla decisione. Allo stesso tempo, la Vanwall aveva ingaggiato il pilota canadese contando sugli effetti positivi che una figura del genere poteva avere per il team senza evidentemente verificare prima le sue attuali capacità di pilota. Formalmente l’iridato F1 è ancora nella lista provvisoria per la 6 Ore di Monza in programma per il 9 luglio prossimo, ma è alquanto improbabile che lo vedremo sul circuito lombardo dove tra l’altro non ha mai vinto come pilota.

Tristan Vautier è un classe 1989 che attualmente corre per la Algarve Pro Racing nella European Le Mans Series LMP2 Pro-Am e lo scorso anno ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans con una LMP2 del team ARC Bratislava finendo al 21° posto di classe. Al suo attivo c’è anche una vittoria nel 2021 alla 12 Ore di Sebring nel campionato IMSA al volante di una Cadillac del team JDC-Miller Motorsports. Kolles ha anche ammesso di aver anche valutato l’utilizzo del pilota di riserva Esteban Muth, ma lo ha ritenuto troppo giovane e ha optato per Vautier che farà il suo debutto sulla Vanwall il 4 giugno per i primi test a Le Mans.