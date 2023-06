Valentino Rossi alla Road to Le Mans. Il dottore corre nel weekend del centenario a la Sarthe

LE MANS - Valentino Rossi, dopo aver conquistato nove titoli mondiali con le due ruote, si è dedicato alle corse in auto e, per la prima volta, nel weekend della 100esima edizione della 24 Ore di Le Mans, è nel novero dei piloti che competono nella Road to Le Mans, alla quale prenderà parte con una BMW M4 GT3 preparata dal Team WRT. L’ottava edizione della Road to Le Mans vede la partecipazione di 58 vetture, di cui 20 nella classe GT3, che si daranno battaglia in due gare da 55 minuti, nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 giugno.

«È un grande onore essere a Le Mans perché la 24 Ore di Le Mans è la gara più famosa del mondo - ha dichiarato Valentino Rossi - conosco molto bene questo paddock perché ho corso qui con la MotoGP per più di 20 anni». Il campione di Tavullia ha aggiunto che la pista differisce nettamente da quella per le moto, però l’ha gradita, in particolare per la velocità elevate con l’ auto spesso in sesta marcia. Questo appuntamento, sarà il preludio alla partecipazione alla 24 Ore di Le Mans: «Vogliamo venire l’anno prossimo - ha specificato il dottore - e prendere parte alla grande gara con la GT3 e dopo si vedrà».