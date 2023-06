Audi con la SQ8 si rafforza la gamma “full electric”: tre propulsori, prestazioni esuberanti, aumenta la percorrenza

Il futuro per Audi è un nuovo modo di interpretare le auto targate Quattro anelli riducendo l’impatto ambientale, ma restando nel solco della tradizione alta del marchio di Ingolstadt, che non teme il confronto con le nuove motorizzazioni elettriche, né sulla potenza né sullo stile. La svolta ecologica di Audi è arrivata nel 2018 con la commercializzazione del Suv e-tron, il primo veicolo a batteria del costruttore tedesco, poi evoluto in Q8 e-tron, e che ha fatto da apripista per l’offerta a emissioni zero di Ingolstadt. La novità del 2023 si chiama SQ8 e-tron, versione sportiva del Suv elettrico, un’ammiraglia lunga 4,91 metri, con prestazioni per appassionati della guida e che offre anche una variante di carrozzeria Sportback, con il tipico andamento di tetto e lunotto da coupé.

Le SQ8 e-tron, come le Q8 e-tron, sono costruite presso lo stabilimento Audi di Bruxelles e sono carbon neutral: dalla fabbrica all’utilizzo su strada il totale delle loro emissioni di CO2 è zero.



A inizio giugno lo stabilimento, che produce solo Audi elettriche, ha festeggiato il traguardo dei 200.000 modelli realizzati da fine 2018, e l’anniversary car è stata una Q8 Sportback e-tron in rosso Soneira. Le Audi SQ8 e-tron sono un ulteriore passo avanti nel loro mix di potenza, sostenibilità, tecnologia ed estetica. Il sistema di propulsione è costituito da tre motori elettrici asincroni, uno montato sull’asse anteriore e due sull’asse posteriore, con trazione integrale quattro elettrica, che in condizioni standard prevede la ripartizione della spinta tra assale anteriore e posteriore secondo il rapporto 40/60, uno schema diffuso tra le sportive Audi e che garantisce stabilità e aderenza. La potenza sprigionata arriva fino a 370 kW (503 Cv complessivi) con una coppia di 973 Nm per un’accelerazione scattante (da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi), ma sempre silenziosa. La velocità massima è di 210 km/h.

La guida è agile e sicura grazie ai tanti sistemi di assistenza, allo sterzo a rapporto variabile e alle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico che, in caso di offroad, sollevano la vettura di 35 mm per preservare il comfort.

Anche nell’equipaggiamento l’attenzione all’impatto ambientale delle Audi SQ8 e-tron è massima, con ampio uso di materiali secondari per i tappetini e i rivestimenti insonorizzanti e antivibranti. Per gli interni ci sono pure le opzioni in fibra e similpelle ottenute dal poliestere delle bottiglie in PET riciclato che mantengono l’alta qualità estetica e tattile nel prodotto finale. La batteria della gamma SQ8 utilizza celle prismatiche al posto di quelle a sacchetto, una tecnica che contribuisce alla maggiore capacità di 114 kWh, ma senza aumentare l’ingombro. Cresce anche la potenza di ricarica in corrente continua, da 150 kW a 170 kW; in alternata si va a 11 kW o 22 kW. L’autonomia è di 458 chilometri, che salgono a 471 per la Sportback grazie alla linea aerodinamica. Per ricaricare dal 10% all’80% occorrono 31 minuti, ma ne bastano 10 per fare un rifornimento di elettricità sufficiente per 104 chilometri (nel ciclo Wltp).

Audi SQ8 e-tron e Audi SQ8 Sportback e-tron arriveranno nelle concessionarie italiane a settembre 2023 con prezzi a sei cifre, in linea con le caratteristiche di questi Suv sportivi. Ma le auto elettriche in gamma Audi sono molteplici: il costruttore di Ingolstadt già propone la berlina e-tron GT, anche in versione sportiva RS e-tron GT, la Q8 e-tron con la sua declinazione Sportback, e la Q4 e-tron, ancora un suv. All’inizio del 2024 arriveranno la Q6 e la A6, i primi modelli basati sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) a 800 Volt. La prossima A6 (nella versione concept ha una lunghezza di quasi 5 metri, batteria di 100 kWh, quasi 500 Cv, autonomia di oltre 700 km, e fa il “pieno” in 25 minuti) incarna il concetto di Audi per un futuro dove la trazione elettrica si unisce alle alte prestazioni e al design. Il percorso verso la sostenibilità è graduale e passa per la crescente elettrificazione dell’offerta, con versioni ibride plug-in e mild hybrid previste per la maggior parte dei modelli entro il 2025. Tra questi anche le A6 e A7, di recente oggetto di un restyling. Dal 2026, tutte le novità con i Quattro anelli saranno cento per cento elettriche.