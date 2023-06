Dopo la #1 c’è la #3, la seconda vita del mondo Smart

Il mondo Smart come ce lo ricordiamo sta cambiando. Anzi, è già cambiato. Il passaggio all’elettrico e “l’ingerenza” cinese sono i principali protagonisti di questo mutamento. Un brand che non guarda più solo all’ambiente urbano, ma ha deciso di sconfinare fuori dalle mura cittadine. Esempio di questo nuovo asset è certamente la nuova Smart #3, presentata solo qualche mese fa in occasione del Salone dell’Auto di Shanghai. Vettura che, pur guardando più in là rispetto a quanto fatto da Fortwo, rientra nei canoni di auto compatta, anzi di Suv compatto. Le linee avvolgenti possono dare maggiore enfasi alle proporzioni, ma le quote rappresentano ciò che sul nostro mercato rientra nel cosiddetto segmento C: il Suv è lungo 4,4 metri, largo 1,80 m e alto 1,60 m, con un passo di 2,79 m.



Certamente di rilievo, se il confronto passa al mercato attuale, è il dato relativo al Cx, pari a soli 0,27. Un passione verso l’aerodinamica che mostra l’attenzione all’efficienza tipica di casa Mercedes. E poi ad essere protagonista è ovviamente la componente multimediale, che a bordo presenta un hardware formato da uno schermo centrale touch da 12,8”, che può vantare un sistema di infotainment fornito di ben 13 altoparlanti. Quanto invece alla componente elettrica del nuovo Suv di casa Smart, bocce ferme fino al prossimo IAA di Monaco di Baviera. Sebbene dovrebbe replicare quanto già visto sulla più recente Smart #1, Suv compatto che rappresenta il nuovo inizio del brand cino-tedesco (più cinese che tedesco). Quindi potenze che vanno da 272 sino a 428 cavalli della variante più sportiva Brabus.



Il primo valore si riferisce alla versione provvista di un solo motore elettrico collocato sull’asse posteriore, il secondo alla variante con doppio motore elettrico. In entrambi i casi la batteria è da 66 kWh, mentre l’autonomia dichiarata non scende mai sotto i 400 km. È proprio la #1 che ha cambiato le carte in tavola, perché pur proseguendo le “intenzioni” elettriche promosse dalla Fortwo EQ e dalla precedente Forfour EQ, si è mostrata al grande pubblico come un’elettrica polivalente. Non solo in termini di performance, ma pure di spazio a bordo. Caratteristiche non sempre nelle corde dei modelli Smart. La #1 è infatti lunga 4,27 metri, rientrando di diritto nel cosiddetto segmento B. Le specifiche tecniche di cui sopra fanno riferimento ad un design particolarmente accattivante. Il pubblico giovane è il suo pane, per questo personalità e personalizzazioni sono specifiche imprescindibili per l’elettrica Smart. Vettura che si offre anche ad un prezzo importante, essendo il listino superiore ai 40mila euro, quasi 50 se si guarda alla versione Brabus. Ma se siete ancora affezionati alla cara vecchia Fortwo, il modello che ha rivoluzionato la mobilità cittadina, è ancora (non per moltissimo tempo) disponibile a listino. In questo caso però performance e prestazioni dell’apparato elettrico sono perfette solo per la mobilità urbana.