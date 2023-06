Nissan, non solo e-Power. Dopo aver lanciato vari modelli con l’innovativo schema ibrido, si concentra sui modelli BEV

Nissan sta capitalizzando quanto seminato nel corso di tutto il 2022: ben cinque modelli, tutti a vario titolo elettrificati che stanno spingendo le vendite, cresciute nel corso dei primi 5 mesi del 33,5% in Italia e del 20,3% in Unione Europea. E all’insegna dell’elettrificazione è lo spartito che dovrà essere eseguito nei prossimi anni secondo la strategia Ambition 2030 che prevede da qui al 2030 ben 27 modelli elettrificati dei quali 19 elettrici. Tale piano era stato formulato all’inizio con maggiore cautela, ma è stato presto rivisto al rialzo, soprattutto per l’Europa dove, dalle iniziali stime del 75% di vendite elettrificate per il 2026, si è passati al 98% mentre a livello globale Yokohama ha alzato le proprie previsioni dal 40% al 44%. Per l’elettrico nel 2030 l’obiettivo è passato dal 50% al 55%. Entro il 2028 arriveranno le prime batterie allo stato solido, quelle con l’attuale tecnologia costeranno il 65% in meno e i motori elettrici costeranno il 30% in meno riducendo all’1% il contenuto delle terre rare.

L’imperativo è ottimizzare attraverso la semplificazione, un approccio ingegneristico che in Nissan definiscono X-in-1 e punta alla massima integrazione di tutti i componenti. Tanti semi che dovrebbero portare ulteriore frutto nei prossimi anni mentre il presente ha come protagonista la Qashqai di terza generazione che, grazie al sistema ibrido E-Power, sta vivendo una seconda vita e rappresenta la vita per Nissan perché vale il 55% di tutte le vendite del marchio giapponese in Italia ed è al terzo posto delle auto full-hybrid. Segno che la tecnologia, presentata per la prima volta nel 2017 in Giappone si sta affermando. L’E-Power si distingue dagli altri sistemi analoghi perché è un ibrido in serie dove il motore elettrico e quello a scoppio hanno compiti separati: il primo è un 3 cilindri 1.5 a rapporto di compressione variabile da 158 cv che produce l’energia elettrica mentre il secondo ha 150 kW ed è collegato alle ruote. Il vantaggio è di avere un’elevata efficienza e un feeling fluidamente “elettrico” con la possibilità, grazie all’E-Pedal, di modulare la decelerazione del veicolo tramite il pedale dell’acceleratore ricorrendo ai freni solo in caso di emergenza.

Tecnologia analoga la ritroviamo anche nella X-Trail di quarta generazione, ma con un’ulteriore evoluzione: la trazione integrale E-4orce. Grazie all’adozione di un altro motore elettrico da 100 kW dedicato alle ruote posteriori, la potenza massima sale a 157 kW, l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 7 secondi e aumentano la sicurezza e il comfort. Il vantaggio del sistema E-4orce infatti non è solo nella trazione, ma nel modulare 10mila volte al secondo la coppia motrice arginando i trasferimenti di carico sui due assali.

In questo modo l’auto è più comoda, stabile e piacevole da guidare con un abitacolo realizzato con cura, spazio per ospitare fino a 7 persone e dotazioni di sicurezza di livello elevato. Concetti come l’E-pedal e l’E-4orce li ritroviamo anche sul crossover elettrico Ariya, in particolare sulla versione più potente a due motori con 225 kW e 600 Nm che scatta da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi.

Grazie alla batteria da 87 kWh di capacità, l’autonomia è di 509 km contro i 527 km della versione con un solo motore da 178 kW mentre alla base c’è quella da 160 kW con batteria da 63 kWh. E il prossimo futuro riserverà altre novità, le più interessanti proprio in tema di elettrico. Non è oramai un mistero che Nissan ha già deciso che la Micra di prossima generazione sarà elettrica e sarà prodotta in Europa sulla stessa piattaforma della nuova Renault 5 e nello stesso stabilimento di Douai. Ci sarà poi un inedito crossover compatto e ci sono altre ipotesi al vaglio. Ad esempio, all’ultimo salone di Shanghai la Nissan ha presentato la Arizon, un suv dalle linee robuste, e la Max Out, una spider che evoca la tradizione sportiva della casa. Ma a far parlare di sé è il progetto E32EV che farà diventare elettrica la Skyline, ovvero la famiglia che da sempre comprende anche la GT-R. Se tanto mi dà tanto…