Mercedes, a Parigi sale in cattedra la nuova Classe B equipaggiata con tecnologia MBUX

PARIGI - Debutto parigino per la nuova Classe B, la monovolume della Stella che sarà ordinabile a partire dal prossimo 3 dicembre con le prime consegne che sono previste per febbraio. Sulla nuova versione, oltre ai miglioramenti estetici che riguardano il look esterno e gli interni, debutta tutta la tecnologia che abbiamo avuto modo di conoscere su Classe A, il sistema multimediale MBUX, dotato di un'intelligenza artificiale evoluta capace di apprendere dall'esperienza. Tra i suoi punti di forza figurano una grafica coinvolgente, le azioni vocali “Hey Mercedes”, il touchscreen e funzioni come la Realtà Aumentata MBUX.

Grazie ai moderni sistemi di assistenza alla guida, Classe B si colloca al vertice del segmento per quanto riguarda la sicurezza attiva, con funzioni ereditate della Classe S. Inoltre, l'abitacolo è più spazioso, i motori più efficienti e puliti, grazie anche all'inedito cambio a doppia frizione a otto marce. Per quanto riguarda l'aspetto è stato fatto un gran lavoro: ai designer era stato affidato il compito di far emergere esteticamente la nuova Classe B nel segmento dei monovolume. Un compito che è stato pienamente assolto: il passo lungo (2.729 mm) con sbalzi corti, la linea lievemente ribassata del tetto e i cerchi più grandi di una misura (da 16" a 19") imprimono dinamismo alle proporzioni dell'auto. La linea moderna e filante del frontale relativamente piatto, che dal cofano motore si congiunge al parabrezza abbracciando il montante anteriore, e le spalle muscolose della carrozzeria sottolineano l'immagine sportiva della vettura.

Lo stesso vale per il design dei fari, che già nella versione d'ingresso presentano una raffinata configurazione interna, precisa e curata fin nei minimi dettagli, con fari H7 e luci di marcia diurne a LED. A partire dalla versione con fari interamente a LED, le luci di marcia diurne disegnano la firma luminosa di Classe B, a forma di doppia fiaccola. I fari Multibeam LED (a richiesta), le cui luci di marcia a regolazione elettronica si adattano rapidamente alle condizioni del traffico, accentuando la sportività della vettura.

Nella vista posteriore, i gruppi ottici bipartiti, gli elementi riflettenti integrati nel paraurti e la parte inferiore della coda, di colore nero e nel look diffusore con elemento decorativo cromato, sottolineano lo sviluppo in larghezza. Il grande spoiler sul tetto e gli altri spoiler in nero lucido applicati ai lati del lunotto migliorano l'aerodinamica e contribuiscono a restituire un'immagine sportiva.