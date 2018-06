Regalo Ford: dopo la letterina per gli autografi, per un bambino Natale arriva in giugno

ALGHERO – Per Savino, un bambino di Salerno, Babbo Natale questa volta arriva in giugno. E non da Rovaniemi, in Lapponia, ma da Alghero, in Sardegna. E nemmeno su una slitta, ma simbolicamente su un'auto quattro ruote. Il “piccolo” ha scritto una letterina alla filiale italiana di Ford per chiedere gli autografi di Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Bryan Bouffier e Teemu Suninen. «Spero che me li manderete. Buon campionato», conclude il piccolo.

La missiva è diventato quasi un “caso” presso il paddock della scuderia M-Sport, sul lungomare di Alghero, dove si trova il Centro Assistenza del Rally Italia Sardegna. È passata di mano in mano fino ad arrivare nelle mani dei piloti (Bouffier non è fra i partenti) ad opera di Anna, la Pr del team britannico.

«Gentilissima Ford Italia – si legge nella letterina – so che disputate il campionato rally con il team M-Sport. Se c'è possibilità tramite voi vorrei avere gli autografi di...» e poi cita i nomi. Per realizzare un piccolo sogno alle volte basta poco. Tipo una busta da Salerno indirizzata al quartier generale dell'Ovale Blu a Roma. E così Babbo Natale arriva con sei mesi di anticipo. E non è escluso che arriva anche Pasqua, visto che Ford Driving University ed il suo responsabile Lorenzo Marini stanno pensando anche ad un'altra sorpresa che esula dal rally.