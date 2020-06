Audi, classe e sport sono sostenibili. La casa di Ingolstadt è stata la prima fra i marchi storici a puntare sulla nuova mobilità

ROMA - Il futuro di Audi è nella mani di Markus Duesmann. Cinquantuno anni appena compiuti, l’inseparabile Apple Watch al polso, l’ingegnere di Heek in Vestfalia è stato nominato ceo del marchio solo lo scorso aprile, dopo aver lavorato per le rivali di sempre, Mercedes prima e Bmw dopo. A lui anche le deleghe di ricerca e sviluppo e del mercato cinese. Una libertà di manovra mai vista al quartier generale di Ingolstadt. Ne avrà bisogno. Duesmann ha il compito di accompagnare Audi nel diventare un’azienda neutrale in termini di CO2 entro il 2050. Zero emissioni in produzione, zero emissioni per le sue auto in circolazione nelle strade. E zero possibilità di non raggiungere quanto promesso. È per questo che, già prima del suo arrivo, solo su l’elettrificazione i tedeschi hanno deciso di investire, fino al 2024, circa 12 miliardi di euro.

Il punto di arrivo (parziale) è già definito: 30 auto elettrificate in listino entro il 2025, 20 delle quali elettriche pure. Ovviamente considerando le tante che saranno prodotte e vendute esclusivamente in Cina (vedi la Q2 e-tron a passo lungo) che resta, anche dopo il Covid, il primo mercato di destinazione per le auto a sola batteria. Le stime al 2025 parlano di una quota di circa il 40% di veicoli elettrificati nelle vendite Audi, rispetto all’attuale 3,5%.

I piani hanno le forme del suv e-tron quattro, disponibile anche in versione Sportback, prima solo elettrica del marchio sviluppata sulla piattaforma modulare longitudinale MLB evo. Una vettura che ha conquistato un record: ricarica completa in corrente continua con potenze fino a 150 chilowatt in soli 45 minuti. Tradotto per un uso quotidiano in città: 110 chilometri di autonomia in 10 minuti. Nella versione più potente 55, il suv ha un pacco batteria da ben 95 chilowattora (la 50 si ferma a 71 chilowattora): per dare un’idea è la quantità di “corrente” necessaria per una settimana a un appartamento abitato da 4 persone.

La potenza erogata è di 408 cavalli con una coppia, subito disponibile al primo tocco di acceleratore, di 664 Newtonmetri. L’autonomia dichiarata è di 446 chilometri, si può contare su una rete di 140mila colonnine in Europa attivabili con una singola card e il prezzo, per la 55, supera velocemente i 90mila euro.

La strategia continuerà con l’arrivo entro fine anno di un secondo modello: una coupé sportiva quattro porte basata sulla piattaforma J1 di Porsche, già utilizzata dalla Taycan, con linee ereditate dal concept e-tron GT. Ancora nessuna informazione sulle prestazioni, per le quali valgono i dati della show car mostrata nel 2018 al Salone di Los Angeles: l’equivalente di 590 cavalli di potenza, da 0 a 100 in 3,5 secondi, velocità massima autolimitata a 240 chilometri orari e autonomia di oltre 400 chilometri.

Il terzo modello è previsto per il prossimo anno, quando è atteso il crossover Q4 e-tron: mostrato in forma di concept al Salone di Ginevra 2019, è sviluppato sul pianale modulare MEB, appositamente creato per i veicoli elettrici del gruppo Volkswagen. Non sarà l’unico visto che in Audi ammettono l’intenzione di «lanciare sulla MEB diversi modelli compatti e medi». Per i segmenti più grandi, sia suv che ammiraglie, la base sarà invece la piattaforma PPE, anche in questo caso realizzata insieme a Porsche.

Non solo elettriche: oltre al sistema di ibridizzazione leggero (mild hybrid), in Audi si punta diritti all’ibrido ricaricabile plug-in con un motore elettrico abbinato ad un’unità TFSI a benzina e una grande batteria in grado di garantire un’autonomia a zero emissioni in modalità solo elettrica di circa 50 km (in funzione del tipo di vettura): oggi il sistema è adottato da Q5, A6 berlina, A7 Sportback, A8 a passo lungo e Q7, nei prossimi mesi arriverà su A6 Avant e sulla nuova generazione della compatta A3. Una soluzione che in Italia consente di annullare l’ecotassa. In totale l’offerta comprenderà 12 modelli plug-in.