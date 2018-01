Marchionne: grazie a Jeep il gruppo Fca può raddoppiare gli utili entro il 2022

Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, ritiene possibile un raddoppio degli utili del gruppo entro il 2022, in particolare (ma non solo) grazie alla spinta della Jeep che a suo dire può salire al 20% del mercato dei Suv. In un’intervista, a Bloomberg, (qui l'originale: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-14/fiat-ceo-sees-room-to-double-profit-by-2022-on-global-jeep-push) Marchionne spiega inoltre che la riforma fiscale varata dal presidente americano Donald Trump potrebbe portare utili per 1 miliardo di dollari l’anno.

Nei giorni scorsi Marchionne aveva annunciato che il gruppo FCA verserà un bonus di 2.000 dollari ad ognuno dei 60.000 dipendenti americani proprio per condividere i vantaggi dello sconto fiscale.

L’amministratore delegato conferma l’intenzione di uscire dal gruppo nel 2019, dopo 15 anni al vertice. Nell’intervista spiega che il business dell’auto «se vuoi farlo bene ti consuma. Sono stanco e voglio fare qualcos’altro».