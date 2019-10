500X svela la sua anima “Sport”. Il crossover Fiat stupisce ancora

COVERCIANO - «Il 2020 sarà un anno molto intenso ed elettrizzante per la Fiat. Abbiamo in serbo un paio di sorprese per i prossimi mesi e a ottobre celebreremo degnamente i 70 anni del marchio Abarth». Lo ha detto Luca Napolitano, responsabile per l’area EMEA (Europa, Africa, Medio Oriente) in occasione del lancio sul mercato della 500X Sport, versione palestrata del crossover prodotto a Melfi, nella medesima fabbrica della Jeep Renegade, con cui condivide pianale e buona parte della meccanica. La novità più importante del nuovo anno sarà certamente la 500 E, versione full electric a emissioni zero della citycar che ha dato origine alla nuova generazione di quella che fu, nel secolo scorso, l’utilitaria più amata dagli italiani. Ma intanto, in questo scorcio di 2019 contrassegnato dall’inarrestabile successo dei Suv/Crossover, si va avanti con aggiornamenti di gamma mirati a rafforzare ulteriormente la 500X, l’auto che sei anni fa venne lanciata con una campagna pubblicitaria che fece scalpore: chi non ricorda la pillolina azzurra che cascava nel serbatoio della piccola 500 trasformandola nella 500X?



Da allora la 500 in formato maxi s’è guadagnata una buona reputazione nell’affollatissimo segmento dei crossover compatti: occupa un posto di riguardo nella Top 10 europea ed è la più venduta del segmento in Italia, oltre ad aver segnato la crescita più alta al di fuori dei confini nazionali (+12%). Prodotta fino a ieri nelle versioni Urban e Cross, si arricchisce ora dell’allestimento Sport, che prevede uno stile più aggressivo e un motore da 150 cv. Tra le novità introdotte, una nuova verniciatura in rosso, minigonne laterali, paraurti posteriore in stile diffusore, doppio scarico cromato, dettagli in grigio titanio, fari a Led, fendinebbia di serie. Gli interni sono rivestiti con parti in alcantara e pelle; il volante è sportivo, tagliato in basso; il pomello del cambio e la pedaliera in alluminio. Soprattutto, la versione Sport adotta il motore 4 cilindri turbo 1.3 della famiglia FireFly con potenza di 150 cv/270 Nm (abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico DCT doppia frizione a 6 marce): una potenza più che sufficiente per assicurare prestazioni interessanti, senza per questo incidere troppo su consumi ed emissioni. La velocità massima dichiarata è di 200 km/h, con accelerazione 0-100 km/h in 9,1”; il consumo medio è di 16,4 km/litro, con emissioni di 140 g/km di CO2. Ciò detto sono disponibili anche un propulsore a benzina meno prestazionale, il FireFly Turbo 1.0 da 120 cv, con cambio manuale a 6 marce, e due turbodiesel Multijet: 1.3 da 95 cv abbinato al cambio manuale a 5 marce, e 1.6 da 120 cv con cambio manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione. I prezzi partono da 24.500 euro, con la possibilità di rate (fino a 72) da 189 euro al mese senza anticipo e senza interessi.

Provata su strada, la 500X Sport ha mantenuto tutte le promesse, rivelandosi effettivamente più stimolante da guidare, grazie a un motore brillante e reattivo (abbiamo guidato il modello da 150 cv), uno sterzo diretto, un handling e una precisione di guida tipici delle vetture sportive. Del resto non poteva essere diversamente, visto che l’assetto è stato ribassato di 13 mm, sono state utilizzate molle più rigide per gli ammortizzatori e adottati nuovi cerchi in lega da 18 pollici (da 19 a richiesta) abbinati a pneumatici a profilo ribassato. Secondo i dati forniti dalla Casa, rispetto alle 500X Urban e Cross la nuova Sport guadagna una riduzione del sottosterzo del 26% e del 17% del sovrasterzo, migliorando dell’8% la capacità di accelerazione laterale in condizione limite. Per illustrare l’impegno messo nella realizzazione di questa nuova versione del proprio crossover, Fiat ha coinvolto nell’operazione di lancio la Federcalcio, con cui condivide 120 anni di storia e di cui è sponsor da quattro lustri. Per questo è stato organizzato un evento a Coverciano, nella casa della Nazionale azzurra, dove il CT Roberto Mancini ha fatto pervenire un videomessaggio, mentre si sono spesi nel ruolo di testimonial la CT della rappresentativa femminile, Milena Bertolini, il CT dell’Under 21 Paolo Nicolato, l’attaccante Federico Chiesa, l’ex azzurro Antonio Cabrini e numerosi tecnici e consulenti del Centro tecnico dove si studia e si pratica calcio a tutti i livelli.