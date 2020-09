Abarth lancia le 595 Scorpioneoro e Monster Energy Yamaha. Solo 4.000 unità che esaltano i valori del brand

TORINO - Solo quattromila appassionati dello Scorpione potranno acquistare le esclusive Abarth 595 Scorpioneoro e Abarth 595 Monster Energy Yamaha - due serie speciali in tiratura di 2.000 esemplari ciascuna - che esprimono al meglio la doppia anima del brand, composta da stile e prestazioni, oltre a due altri importanti valori del brand come la storia e il divertimento. Nello specifico l'Abarth 595 Scorpioneoro è una limited edition rche rende omaggio e si ispira alla esclusiva A112 Abarth Gold Ring, più conosciuta tra gli appassionati come A112 Abarth Targa Oro che venne prodotta nel 1979 in soli 150 esemplari.

Come il celebre modello degli Ani '70, anche la 595 Scorpioneoro è caratterizzata dalla livrea nera, dai dettagli dorati, da interni raffinati e dalla ricca dotazione di serie, coerentemente con la tradizione delle granturismo italiane. Sotto il cofano scalpitano 165 Cv, per un rapporto peso/potenza di soli 6,5 kg/Cv, così fa garantire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Il motore 1.4 T-jet, omologato Euro6D Temp, è abbinato al cambio meccanico o, su richiesta, al cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante. Come ogni autentico pezzo da collezione ogni esemplare della 595 Scorpioneoro è caratterizzato da una preziosa targhetta numerata all'interno dell'abitacolo. Oltre che con la livrea Nero Scorpione a richiesta può essere ottenuta con le tinte Blu Podio, Bianco Gara e Grigio Record e con il tetto a scacchi nero opaco.

Una scelta cromatica che si sposa perfettamente con la finitura in Tar Cold Grey delle maniglie, delle calotte degli specchi e dei DAM anteriore e posteriore. Alcuni dettagli dorati - come lo Scorpione sul cofano, il liner che cinge la vettura e i cerchi in lega da 17 pollici 'formula oro' con finitura dorata o, a richiesta, i cerchi in lega da 17 pollici 'formula black' neri con scorpione dorato sul copri mozzo - aggiungono esclusività a questa limited edition Abarth, così come i nuovi sedili sportivi Scorpionflage con rivestimento in pelle nera e seduta dello schienale in materiale tecnico per maggior, i poggiatesta ricamati con bandiera italiana e logo Abarth e la plancia Scorpion Black.

La seconda serie speciale 595 Monster Energy Yamaha è la perfetta sintesi dei valori condivisi da Abarth con la Casa nipponica delle due ruote, ovvero performance, racing, tecnologia e divertimento. Prosegue così la partnership tra i due brand, nata nel 2015, che ha superato i confini dello sport e dei circuiti generando tante serie speciali adrenaliniche: l'Abarth 595 Yamaha Factory Racing Edition (2015), l'Abarth 695 biposto Yamaha Factory Racing Edition (2015) e la Limited Edition Abarth 695 XSR Yamaha (2017). La Abarth 595 Monster Energy Yamaha è equipaggiata con il motore 1.4 T-jet da 165 Cv omologato Euro6D Temp, abbinato al cambio manuale o, su richiesta, a quello sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante. Di serie il volante sportivo tagliato nella parte inferiore e con segno di centratura superiore, e il tasto Sport che agisce: su erogazione di coppia massima, taratura del servosterzo, risposta dell'acceleratore e, non ultimo, timbro dello scarico Record Monza con valvola attiva. Di serie anche le sospensioni posteriori Koni, con tecnologia FSD (Frequency Selective Damping).

Le due nuove serie speciali possono essere ordinate anche accedendo al finanziamento realizzato in collaborazione con FCA Bank. l'Abarth 595 Monster Energy Yamaha prevede una rata mensile di 249 euro(prezzo promozionale 24.200 euro con anticipo 6.120 euro) e l'Abarth 595 Scorpioneoro con una rata mensile di 269 euro (prezzo promozionale 26.700 euro e anticipo 6.970 euro). Inoltre l'offerta finanziaria prevede la prima rata nel 2021 e permette al cliente, alla scadenza del contratto, di scegliere tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l'auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla.