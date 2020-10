Audi Q2 allarga la famiglia. Il Suv compatto ora disponibile anche con il 2.0. TDI S Tronic da 150 cv

ROMA - Si allarga la famiglia Q2 in casa Audi. Il SUV compatto dei quattro anelli, sinora proposto nella sola variante 1.5 TFSI da 150 CV con cambio manuale o trasmissione automatica S tronic, è invece da ora disponibile anche nella versione 2.0 TDI quattro S tronic da 150 CV e al motore diesel top di gamma si accompagna l'introduzione a listino della trazione quattro. Con una silhouette più distintiva rispetto alla precedente generazione, servizi Audi connect ampliati, sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli Audi di categoria superiore e dotazione di serie ancora più completa, la nuova Audi Q2 va a anche a posizionarsi come soglia d'ingresso della famiglia Q.

Tra i motori Diesel dedicati a nuova Audi Q2, il quattro cilindri TDI di 1.968 cc, che è ormai un classico della gamma Audi, può contare su soluzioni come i circuiti di raffreddamento separati, il doppio albero di equilibratura e la riduzione degli attriti interni. La gestione termica è stata rivisitata e il sistema d'iniezione common rail opera a una pressione massima di 2.000 bar. Ne consegue una coppia superiore di 360 Nm anziché 340, erogata a partire da un regime più basso, a vantaggio della reattività.

Migliora anche l'efficienza del quadricilindrico diesel, ora omologato secondo la normativa antinquinamento Euro 6d. Dotato della trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, il SUV compatto dei quattro anelli equipaggiato con il rinnovato 2.0 TDI scatta da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi, raggiunge la velocità massima di 210 km/h e introduce in gamma la trazione quattro, alla quale si accompagnano le sospensioni posteriori multilink a quattro bracci, laddove l'avantreno è di tipo McPherson. L'assetto sportivo è a richiesta, fatta eccezione per le versioni S line edition e Identity Black che lo prevedono come primo equipaggiamento. In alternativa, sono disponibili le sospensioni regolabili con ammortizzatori elettroidraulici abbinate al controllo della dinamica di marcia Audi drive select.

Quest'ultima dotazione disponibile anche singolarmente. Nuova Audi Q2 2.0 TDI quattro S tronic 150 CV, a listino con prezzi a partire da 36.900 euro, è disponibile negli allestimenti d'ingresso Business, Business plus, Admired, Admired Advanced, S line edition e Identity Black.