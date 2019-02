BMW, a Ginevra debutta la nuova Serie7. Evoluzione tecnologica e motoristica

GINEVRA – La nuova Bmw Serie 7 cambia parecchi fuori e abbastanza anche dentro. Il classico doppio rene anteriore aumenta di 5 centimetri tanto che la griglia copre una superficie più ampia di circa il 40% rispetto a prima. I designer vogliono rendere più sottili i gruppi ottici perché offre (a richiesta) i proiettori a laser, il cui raggio arriva a 560 metri. Il Live Cockpit Professional è invece di serie e include navigatore e sistema multimediale con quadro strumenti digitale ad alta risoluzione da 12,3'' pollici e Control Display di 10,25''.



In lunghezza la nuova Serie 7 è cresciuta di 2,2 centimetri. Solo che nella versione a passo lungo (5,26 metri) la distanza tra gli assi è aumentata di 14 centimetri (3,21 metri) a beneficio dei passeggeri posteriori. La variante “corta” arriva a 5,12 metri. Altezza e larghezza sono identiche a prima: 1,467 e 1,902 metri. All'anteriore, il logo Bmw è più grande rispetto a prima, ma è posizionato in modo diverso sul cofano.

La lussuosa berlina dell'Elica offre motori omologati Euro 6d-temp e tecnologie e servizi inevitabilmente all'avanguardia come il Bmw Operating System 7.0 e l'Intelligent Personal Assistant con un livello di 2 di guida autonoma, almeno dove le norme consentono di non tenere le mani sul volante. Il Reversing Assistant, una funzione che consente alla vettura di percorrere in retro gli ultimi 50 metri di viaggio coperti a velocità ridotta, è un esempio. Per non parlare dell'ancora più elevato livello di comfort garantito dagli interventi sull'insonorizzazione con perfezionamenti attorno ai passaruota ed ai montanti centrali e finestrini e lunotto dai vetri più spessi.

La gamma motori a 12, 8 e 6 cilindri è stata arricchita ed ottimizzata. Il sistema plug-in, che aveva debuttato con la sesta generazione nel 2015, è stato implementato ed il sei cilindri benzina da 3.0 litri è stato espressamente adattato. La percorrenza a zero emissioni delle 745e, 745Le e 745Le xDrive oscilla tra i 50 ed i 58 chilometri con consumi dichiarati compresi fra i 2,6 ed i 2,1 l/100 km ed una potenza di sistema di 394 cavalli. La Serie 7 dalle prestazioni più importanti è la M760Li xDrive che monta il V12 da 6.6 litri da 585 cavalli con filtro antiparticolato. La più “urbana” unità a benzina, la 750i xDrive (anche a passo lungo), monta il V8 da 4.4 litri che arriva a 530 cavalli, 80 più di prima. I propulsori a gasolio sono a sei cilindri da 3.0 litri a trazione integrale ed hanno potenze di 400, 320 e 265 cavalli con consumi che scendono fino a 5,3 l/100 km.