BMW nuova Serie 5 Touring, arriverà in primavera e con gli stessi motori della berlina, elettrici compresi

La variante Touring della nuova BMW Serie 5 avrà le stesse opzioni di propulsione disponibili sulla berlina appena introdotta sul mercato sin dall’inizio, comprese quelle elettriche. Per scaldare l’attesa, la casa di Monaco di Baviera ha già fornito un teaser con una foto in penombra dalla quale si intravvede il profilo della nuova station wagon tedesca.

E, da quel che si vede, non ci si possono attendere rivoluzioni da un modello e da una variante che puntano, per loro stesse caratteristiche stilistiche e di utilizzo, ad andare incontro ad una clientela dai gusti tradizionali, ma allo stesso in grado di apprezzare tutte le innovazioni in tema di tecnologia, connettività e sicurezza introdotte dalla nuova G60, nome in codice interno con la quale viene identificata la nuova BMW Serie 5. Ci si può aspettare invece alcune innovazioni per rendere ancora più pratiche e confortevoli le operazioni di carico mentre dovrebbe rimanere praticamente immutata la capacità che ora oscilla tra i 430 e 560 litri con i sedili posteriori in posizione e tra 1.560 e 1.670 litri se abbattuti.

Le quote inferiori si riferiscono alle versioni ibride plug-in, dunque l’ottimizzazione che è lecito attendersi è una maggiore uniformità di volumetria in modo da condizionare di meno la scelta della motorizzazione da parte del cliente. In ogni caso, questo problema non dovrebbe riguardare le versioni elettriche che hanno la batteria sotto il pavimento e non sotto il piano del vano di carico. La crescita in lunghezza per la versione berlina (da 4,94 a 5,06 metri) dovrebbe trovare riscontro sulla Touring e portare ad un aumento generale della volumetria utile. Questo ed altro lo potremo scoprire tra 3-4 mesi, quando è previsto il debutto della nuova BMW Serie 5 Touring e saranno diramati i dati tecnici che la riguardano.

Le uniche differenze dovrebbero riguardare il peso, l’aerodinamica e dunque le prestazioni, i consumi e le emissioni. Al momento, sono disponibili i 4 cilindri 2 litri mild-hybrid 48 Volt, a benzina da 208 cv e a gasolio da 197 cv (anche con trazione integrale), e le due ibride plug-in: la 530e da 299 cv con motore 2 litri con 87-102 km di autonomia in elettrico e la 550e xDrive da 489 cv con il 6 cilindri 3 litri e la trazione integrale di serie. A queste si aggiungono le i5 elettriche, entrambe con batteria da 81,2 kWh ricaricabile fino a 205 kW: la eDrive40 monomotore da 250 kW con autonomia di 498-582 km e la M60 con due motori e trazione integrale che ha ben 442 cv, ha il limitatore alzato da 193 a 230 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 s.

Si attendono altre versioni più potenti tra la cui la M5 che sarà ibrida plug-in e una i5 M, capaci di offrire prestazioni mai viste. Considerato che la nuova Serie 5 berlina parte da 67.900 euro, è lecito attendersi che la Touring partirà da oltre 70mila euro. La i5 berlina costa 74.400 euro mentre la più potente M60 è offerta a 100.200 euro. Anche in base a questi numeri, si può capire quale sarà il prezzo delle corrispondenti versioni in configurazione station wagon.