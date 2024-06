C3 Aircross, svelato a Parigi il nuovo Suv compatto multienergia di Citroën. C'è anche l'inedita versione a 7 posti

Un Suv compatto multienergia più conveniente e confortevole: è stata presentata al Castello di Saint-Léger, alle porte di Parigi, la Nuova Citroën - C3 Aircross, un modello competamente reinventato, disponibile anche nell'inedita versione a 7 posti. «Questo modello rivoluzionario - si legge in una nota diffusa dallo storico marchio francese di proprietà del gruppo Stellantis - condivide la piattaforma 'Smart Car' con la recente C3, una scelta che consente di posizionarla a un prezzo molto attraente». Nel corso della cerimonia, Citroën C3 è stata presentata come un «vero Suv», che «offre protezione, robustezza, facile accesso e una sensazione di sicurezza insieme a uno stile deciso, muscoloso e innovativo».

Con una lunghezza di 4,39 metri, la versione a 5 posti offre il miglior spazio interno nel suo segmento per i passeggeri. Accanto ad essa, il marchio dalla doppia cuspide frutto del genio di André Citroën «offre anche una nuovissima versione a 7 posti, una novità per il segmento: progettata con le stesse proporzioni, offre un'eccezionale flessibilità d'uso pur rimanendo compatta e maneggevole». Accanto a un motore a benzina, la nuovissima C3 Aircross sarà elettrificata in due modi: un propulsore ibrido da 136 CV a 48V e una versione completamente elettrica. Dopo il lancio di ë-C3 e di C3, Citroën continua dunque la sua missione di rendere la mobilità elettrica accessibile al maggior numero di persone possibile.

Grazie alla versione europea della nuova piattaforma internazionale «Smart Car» - progettata sin dall'inizio per ospitare motori 100% elettrici, a combustione interna e ibridi - e alla sua estrema modularità, le dimensioni della nuova nata in casa Citroën sono state aumentate per una maggiore abitabilità e funzionalità, senza impatto sul prezzo di vendita. Si tratta inoltre del primo B-SUV sul mercato europeo ad essere offerto a un prezzo inferiore a 30.000 Euro nella versione 100% elettrica e a meno di 20.000 Euro nella versione a combustione interna PureTech turbo 100 MT6.