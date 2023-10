Citroën ë-C3: compatta e conveniente, promette gran comodità. Il crossover adotta sospensioni e sedili Advanced Comfort

PARIGI - Dimensioni compatte, interni minimalisti, silhouette da crossover, la nuova Citroën ë-C3 punta oltre che sul prezzo anche sulla promessa di una gran comodità di utilizzo per convincere all’acquisto chi è diffidente nei confronti delle vetture elettriche. Le sospensioni con dispositivi idraulici di fine corsa e i sedili Advanced Comfort, infatti, sono un impegno di guida e viaggi in relax. Presentata nella spettacolare cornice dell’Hangar Y, un ex ricovero per dirigibili situato a Meudon, a sud-ovest di Parigi, monumento storico dal 2000 e oggi centro congressi di particolare fascino, l’ultima nata del Double Chevron è un manifesto delle intenzioni future del brand, sia per stile sia per tecnologia. Prodotta in Slovacchia, nella fabbrica di Trnava, nasce sulla piattaforma Stellantis Smart, sviluppata dal Gruppo come evoluzione «multienergia» di quella impiegata in India per la produzione locale della C3, con specifiche di sicurezza in linea con i più rigidi parametri europei.

Lunga 4,01 metri, alta 1,57 metri, con un bagagliaio che misura 310 litri, grazie all’architettura elettrica offre un abitacolo particolarmente spazioso. Proposta in Italia con due livelli di allestimento e prezzi a partire da 23.900 euro (incentivi esclusi), sarà affiancata nel corso del 2025 da una seconda versione a batteria meno potente ma anche meno costosa, dedicata principalmente agli utilizzi urbani, che dovrebbe andare in listino poco sotto i 20mila euro e che avrà un’autonomia di circa 200 km per pieno. Al momento, invece, non è previsto lo sviluppo di una soluzione con motore termico, come già avvenuto all’interno del gruppo con altri modelli recenti. Il posto guida, più alto di 10 cm rispetto a quello di una normale vettura da città di segmento B, offre una prospettiva visiva in stile ‘urbansuv’, o come amano dire in Citroën con Suv attitude. La plancia essenziale, dominata dal generoso schermo a colori da 10 pollici e 25, sfoggia un volante piccolo, dallo stile sportivo. Non manca l’head up display che proietta sul parabrezza le principali informazioni necessarie alla guida. Altro motivo caratterizzante è il generoso tascone longitudinale.

Due i tasti fisici facilmente raggiungibili al centro della plancia sia dal guidatore sia dal passeggero anteriore: sono il pulsante delle doppie frecce d’emergenza e quello della chiusura centralizzata. Minimal le bocchette d’aerazione, sistemate sotto il display di tipo a sfioramento. Nel tunnel centrale, poi, oltre al portabibite, spiccano il tasto per la selezione della marcia e quello del freno di parcheggio. Equipaggiata con un motore da 113 Cv, grazie a un pacco batterie da 44 kWh la ë-C3 può percorrere nel ciclo misto sino a 320 km con un pieno di energia. Il sistema di ricarica sino a 100 KW permette di rifornirla dal 20 all’80 per cento in 26 minuti. Le performance: accelera da 0 a 100 km/h in 11 secondi, raggiunge i 135 km/h di velocità massima.

In occasione del lancio commerciale della nuova ë-C3, Thierry Koskas, Direttore generale di Citroën, ha chiarito: «Offrire veicoli accessibili è sempre stato un elemento fondamentale del Dna di Citroën. Tuttavia, le aspettative dei clienti per i veicoli del segmento B sono cambiate, soprattutto con l’aumento della popolarità dei Suv e il crescente desiderio di guidare in modalità elettrica all’interno delle nostre città. Per i costruttori di veicoli europei soddisfare tali aspettative è diventato più impegnativo. Citroën osa fare proprio questo con Nuova ë-C3 100% elettrica, destinata agli acquirenti europei: una vettura del segmento B inedita, moderna e confortevole, completamente equipaggiata, specificamente progettata e prodotta in Europa, ed estremamente accessibile con prezzi su strada che partono da 23.900 euro ».