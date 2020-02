DS E-Tense, l’elettrico con charme. Design e tecnologia d’avanguardia

PARIGI - E-Tense è l’etichetta cui DS, il marchio più giovane della galassia Psa, affida il compito di scandire suo ambizioso cammino sulla strada dell’elettrificazione. In realtà, più che di strada sarebbe forse meglio parlare di... fuori-strada poiché entrambe le vetture che ne segnano l’inizio appartengono alla famiglia Crossback nella quale sono inseriti i modelli ruote alte del brand con il quale il gruppo francese lancia la sfida ai tradizionali dominatori – soprattutto tedeschi – del mercato premium.

Pur condividendo la filosofia di una marca che intende trasferire al mondo dell’auto il “savoir faire” e il lusso alla francese fatti di stile, di creatività, di originalità talvolte persino provocatoria, i due modelli si differenziano non solo per le dimensioni, ma anche e soprattutto per le tecnologie di propulsione. Cominciamo, per rispetto del rango conferitole dalle dimensioni più importanti (è lunga 4.570 mm) e dalla maggiore “anzianità di servizio” (è in vendita dal 2018), dalla DS7 Crossback la cui versione E-Tense fresca di debutto commerciale con prezzi a partire da 51-050 euro sfrutta la tecnologia ibrida plug-in abbinando un motore PureTech 1.6 a benzina da 200 cv a due unità elettriche di potenze leggermente diverse – 110 cv all’asse anteriore, 112 al posteriore – “responsabili” della trazione integrale che ne accentua la vocazione ad affrontare senza patemi i terreni difficili.

Con 300 cv e 520 Nm di coppia massima complessivi, il sistema in modalità solo elettrica garantisce una velocità massima di 135 km all’ora con 58 km di autonomia calcolati secondo il ciclo di prova Wltp, mentre nel funzionamento ibrido la velocità tocca i 235 km all’ora e le emissioni medie di CO2 si attestano sui 34 g/km. Per ricaricare completamente la batteria con una colonnina da 7,4 kW occorrono due ore. Emissioni zero, invece, per la più compatta (è lunga 4,118 mm) e più giovane (ha debuttato nel 2019) DS3 Crossback E-Tense 100% elettrica che raggiunge i 150 km all’ora con un’autonomia che il ciclo di prova Wltp certifica in 320 km.

Piacevole da guidare grazie al comportamento personalizzabile secondo le modalità Comfort, Eco e Sport, la più piccola DS elettrificata – il cui listino parte da 39.600 euro – consente di recuperare l’80% dell’energia da una colonnina pubblica di ricarica rapida, mentre il «pieno» completo richiede 5 ore con una wall box domestica trifase da 11 kW e 7,5 ore se la wall box è monofase da 7,4 kW. Con i due primi modelli E-Tense prende il via un’ambiziosa strategia di prodotto che entro il 2025 – al ritmo di una novità all’anno – porterà DS a commercializzare esclusivamente vetture elettrificate.