E-3008, il gran balzo del Leone. Peugeot presenta il suo nuovo Suv elettrico della piattaforma STLA

Il Leone è finalmente uscito dalla tana e presenta al mondo la 3008 di terza generazione, la prima auto del gruppo Stellantis basata sulle piattaforme STLA di nuova generazione e la prima ad essere concepita per essere “BEV First” ovvero che mette al centro del progetto la propulsione elettrica destinata a riguardare il 50% delle vendite della nuova nata. Questo è l’obiettivo dichiarato dall’amministratore delegato di Peugeot, Linda Jackson, ben conscia che occorre accompagnare una transizione ancora in atto e che «non tutti i mercati hanno infrastrutture e incentivi governativi per questo tipo di vetture. Ma poter offrire per la prima volta un’autonomia fino a 700 km è un vero cambiamento».

Il succo di tutto è che la nuova 3008 avrà anche versioni ibride e ibride plug-in perché vuole essere leader di un cambiamento che sta già portando ad avere almeno una versione elettrica per tutti i modelli Peugeot entro il 2025, ma non vuole certo lasciare agli altri gli 1,3 milioni di clienti che ha conquistato in 7 anni, dei quali 150mila in Italia dove, come in altri paesi, l’elettrico è ancora un articolo difficile da vendere. La nuova Peugeot 3008 è lunga 4,54 metri, larga 1,89 e alta 1,64 con un passo di 2,73 metri ed il suo stile e più forte e scolpito, completato dagli elementi grafici che confermano il suo carattere felino, come i graffi di luce disegnati dei fari e visibili in modo tridimensionale all’interno gruppi ottici posteriori. La calandra è ricavata a rilievo sulla superficie del paraurti anteriore mentre la parte posteriore presenta un lunotto più inclinato e ha un profilo trapezoidale con un accenno di spoiler sulla coda.

L’insieme è reso ancora più armonico da particolari come l’assenza di cromature e le guarnizioni di dimensioni ridotte, ma soprattutto dalle ruote da 19” o 20” e dal tetto a contrasto e attentamente sagomato per ottenere un cx di 0,28. La nuova 3008 conferma di avere la sua parte migliore nell’abitacolo, caratterizzato dalla presenza di materiali raffinati come l’Alcantara e, allo stesso tempo, attenti all’ambiente.

La francese è costruita per il 23% della sua massa (oltre 500 kg) da materiali green, ovvero di origine naturale, riciclati o prodotti in modo sostenibile come l’alluminio, l’acciaio e le plastiche. Il comfort è assicurato dalla climatizzazione (a pompa di calore) che tiene sotto controllo le sostanze inquinanti e il particolato, e dai sedili certificati AGR che sono dotati di massaggio, ventilati, riscaldabili (anche quelli posteriori) e di supporti che si gonfiano e si sgonfiano per adattarsi alla corporatura del passeggero.

Il posto guida conferma l’impostazione con volante piccolo e basso, dotato ora di comandi tattili, e strumentazione alta, ma stavolta troviamo il nuovo Panoramic i-Cockpit, uno schermo ricurvo da 21” ad alta definizione che integra il sistema infotelematico aggiornabile over-the-air ed è completato da un pannello sottostante con 10 pulsanti virtuali. La levetta di selezione del cambio è ora sulla plancia, dando spazio sul tunnel agli oggetti e ad un ponte dal profilo davvero elegante. L’abitabilità è buona per una vettura elettrica e il bagagliaio ha una capacità di 520 litri che diventano 470 sulle versioni a trazione integrale. Ulteriormente migliorata la sicurezza con dispositivi di assistenza ancora più lungimiranti e il confermato Advanced Grip Control, che adatta il controllo di trazione a neve, fango e sabbia e sulle discese pericolose può contare sul limitatore automatico di velocità. Sarà possibile inoltre selezionare quattro modalità di guida e, attraverso le palette dietro al volante, altrettanti livelli di recupero dell’energia.

La nuova 3008 elettrica avrà tre configurazioni: una con motore anteriore da 157 kW con la batteria da 73 kWh e autonomia di 525 km, la stessa promessa dalla versione a trazione integrale con motore posteriore da 83 kW per una potenza totale di 240 kW; infine c’è quella a trazione anteriore da 170 kW con batteria da 98 kWh che fa 700 km con un pieno.

Il caricatore è da 11 kW (22 kW optional) in corrente alternata e fino a 160 kW in corrente continua, in più sono previste la funzione V1G, per programmare la ricarica nelle fasce orarie in cui l’energia costa meno, e la V2L che permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3 kW grazie ad un adattatore specifico. La nuova 3008, come anticipato, avrà anche versioni ibride e ibride plug-in e, in attesa di conoscerne le caratteristiche e il listino, potrà essere prenotata a novembre e arriverà su strada entro la fine dell’anno.