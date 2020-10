Fca lancia in Brasile inedita Fiat Mobi versione trekking. Rivista gamma della popolare compatta per il Sudamerica

ROMA - Fiat Automoveis, il braccio operativo di Fca in Brasile, rinnova la gamma della popolare Mobi, il modello compatto che dal 2016 ha preso il posto della Mille, una delle auto più amate in quel mercato. Venduta, oltre che in Brasile, anche in Messico e in Argentina, Mobi resta immutata nella impostazione nella sola versione Easy - proposta al corrispettivo di 5.913 euro - con la sola adozione del nuovo logo Fiat nel frontale ridisegnato, accompagnato da un piccolo Tricolore, bandiera che si ritrova anche internamente sul rivestimento del cambio. Nuovo anche l’assetto che è più alto rispetto alla precedente generazione. La versione Mobi Like, oltre alle novità estetiche di Easy, aggiunge lo scudo paraurti completamente rivisto, nuovi elementi protettivi in corrispondenza degli archi passaruota e alcuni altri dettagli rivisti nei cerchi e nei sottoposta.

Per Mobi Like (7.050 euro) che ‘strizza l’occhiò al mondo dei piccoli suv, Fiat Automoveis ha previsto un ulteriore aumento dell’altezza libera da terra, che arriva a 19 cm, mentre la diversa forma del paraurti anteriore ha fatto crescere l’angolo d’ingresso a 24 gradi. Infine Mobi Trekking che è la vera novità per il 2021: proposta al corrispettivo di 7.190 euro, questa variante - come ribadisce la denominazione - aggiunge agli stessi elementi visivi e all’altezza da terra della versione Like le barre sul tetto, la verniciatura colore, coprimozzi specifici o cerchi in lega da 14 pollici, specchietti con vernice black piano, fasce laterali e maniglie delle porte in tinta veicolo, tessuti interni con cuciture arancioni e adesivo di identificazione in coda. A richiesta le versioni Like e Trekking di Fiat Mobi possono essere equipaggiate con il sistema multimediale UConnect con touchscreen da 7 pollici e funzionalità Apple Carplay e Android Auto. Tutte le versioni della Fiat Mobi 2021 sono equipaggiate con il motore 1.0 Fire EVO che eroga 73 Cv e una coppia di 993 Nm nella variante a benzina e di 75 Cv e 97 Nm di coppia nella variante alimentata con etanolo.