Ford affonda il colpo, la Kuga fa il triplete. Propone le tre tipologie Hybrid: “mild”, “full” e “plug-in”

ROMA - Ibrida, quando non basta il nome. Oggi in Italia, le auto con l’aiuto elettrico al motore tradizionale valgono il 10,5% del mercato, il 90% in più rispetto allo scorso anno. Non tutte le ibride però sono uguali e, in funzione di prezzo e tipologia d’uso, si possono scegliere in tre taglie: mild, full e plug-in. A ognuno la sua. Oppure tutte insieme, come nel caso della nuova generazione della Kuga, il modello più elettrificato della storia Ford.

Prima apparizione nel 2008, il Suv arriva alla terza generazione con oltre un milione di unità vendute in Europa. Passo allungato e linea del tetto abbassata, immagine più slanciata nonostante i suoi 4,6 metri di lunghezza, ora la Kuga ha alla base un’inedita piattaforma globale (nome in codice C2). Aspetto importante per chi sale a bordo: riduzione del peso fino a 80 kg, più efficienza, minori consumi e migliore risposta in caso d’incidente (5 stelle euro NCAP). E importante anche per Ford: la piattaforma sarà utilizzata in tutto il mondo su altri modelli, per un ritorno più veloce degli investimenti e una maggiore marginalità sulle vendite.

Una Kuga più sostenibile per tutti. Tanto più se la nuova piattaforma consente di trasformare il suv del marchio americano in un’ibrida senza limiti. Si parte dalla tecnologia mild, la forma più leggera di elettrificazione, abbinata al 2 litri diesel EcoBlue da 150 cavalli: uno starter-generatore sostituisce l’alternatore, consentendo, attraverso una cinghia, recupero e stoccaggio di energia in frenata e decelerazione in un piccola batteria da 48 volt. Energia poi utilizzata per aiutare il motore durante le accelerazioni. Un piccolo contributo che vale un taglio ai consumi di circa il 5% e porta Ford a dichiarare percorrenze, misurate sul ciclo Wltp, di 20 km con un litro.

Se l’ibridizzazione di taglia small è stretta, si può puntare sulla versione Hybrid (arriverà nella seconda parte dell’anno): un “vero” motore elettrico accoppiato al 2.5 benzina ciclo Atkinson e a un pacco batteria al litio, ricaricabile in viaggio senza prese e prolunghe. In questo caso la Kuga può viaggiare, seppur per distanze e velocità ridotte, anche spinta dalla sola componente elettrica. Il cambio è automatico e la trazione può essere anteriore o integrale. Al vertice della scala c’è la Plug-in, l’ibrida ricaricabile: il motore rimane il 2.5 litri benzina ma il pacco batteria qui è più grande e offre energia per 14,4 chilowattora. Numeri freddi, quasi asettici, che si traducono nel garantire fino a 56 chilometri (misurati su ciclo Wltp) in modalità solo elettrica a zero emissioni allo scarico. Tempi di ricarica a una presa del garage di circa 6 ore, resta però la possibilità di rifornire le batterie recuperando l’energia cinetica in frenata. Nel complesso, le tre soluzioni ibride tagliano consumi ed emissoni di CO2, secondo Ford, fino al 28%. Il listino prevede comunque anche una serie di motori diesel 1.5 e 2.0 litri, benzina 1.5 abbinati, oltre a un cambio manuale a 6 marce, anche a una trasmissione automatica intelligente a 8 rapporti.

All’interno l’elenco delle novità è lungo quanto le voci di Wikipedia. Selezionando tra le diverse caratteristiche, la nuova Kuga offre sedili posteriori riscaldati e liberi di spostarsi all’indietro, lasciando uno spazio per le gambe dei passeggeri di poco più di un metro, o in avanti, portando la capacità del bagagliaio a 645 litri. Un hotspot wi-fi connette fino a 10 dispositivi mentre attraverso l’app FordPass si aprono (e chiudono) le portiere, si accende il motore (nelle versoni con cambio automatico) e si ottengono tutte le informazioni relative alla vettura. Ricca la lista dei dispositivi di assistenza alla guida: tra questi, l’avviso in tempo reale di eventuali situazioni pericolose presenti in strada davanti al guidatore, prima che possano essere rilevate dai sensori.

La Kuga è in vendita al lancio in due allestimenti, Titanium, ST-Line, con prezzi di listino a partire dai 28.750 euro della 1.5 EcoBoost benzina da 150 cv Titanium fino ai 42.000 della Plug-in Hybrid ST-Line.