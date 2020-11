Golf Alltrack, la polivalente VW: ha il TDI da 200 cv, trazione AWD e look off-road. Emissioni e consumi da record

ROMA - E' forse la più 'furba' delle Golf, sicuramente una delle più versatili. La versione Alltrack, in pratica una declinazione crossover della carrozzeria wagon, offre infatti tutti i vantaggi in termini di innovazione tecnologica, sicurezza, confort e rispetto ambientale della ottava generazione di Golf a cui aggiunge la trazione integrale 4Motion di serie e il più potente e "pullito" motore TDI mai utilizzato su queste segmento C. Senza essere un suv (che alcuni clienti cominciano a 'snobbare') e senza essere una giardinetta qualsiasi, Golf Alltrack si posiziona dunque in una fascia ben precisa - e certamente elitaria - del mercato, con un look off-road che viene enfatizzato dall'altezza da terra maggiorata di 15 mm, dalle protezioni per la carrozzeria (passaruota, sottoporta, sezioni inferiori dei paraurti), dai cerchi bruniti Ronda da 17 pollici e da una dinamicità generale che corrisponde alle elevate prestazioni assicurate dal TDI 200 Cv.Questa unità 2.0 Twin Dosing da 400 Nm, che è stata adottata da altri modelli del Gruppo Volkswagen, spinge infatti la Golf Alltrack a sfiorare - in assenza di limiti - i 230 km/h ma anche di consumare solo 4,8 litri ogni 100 km come solo un motore a gasolio perfezionato come questo TDI è in grado di fare.

Da notare che il sistema Twin Dosing che prevede un doppio trattamento con AdBlue dei gas di scarico, abbatte quasi totalmente gli NOx e rende quindi questo modello uno dei più 'green' fra quelli fedeli alla soluzione diesel.Golf Alltrack è dotata di serie di una striscia luminosa a Led nella griglia del radiatore (tra i fari Led Plus) e di fendinebbia a Led in una particolare formazione a X, per una identità luminosa che non lascia dubbi. Altra dotazione standard della Golf Alltrack comprende l'illuminazione abitacolo regolabile in 30 colori, finiture interne di alta qualità (Nature Cross Brushed), sistema di navigazione Discover Media con App-Connect Wireless (integrazione smartphone) e DAB + ricezione radio digitale. Presenti anche i sedili anteriori confort riscaldati con scritta Alltrack negli schienali, il volante multifunzione in pelle e la pedaliera in acciaio inossidabile. Prezzo e tempi di commercializzazione in Italia saranno comunicati nei prossimi giorni.