Honda NSX stop alla stradale ma continua la racing GT3 Evo22. Omologata fino 2024, è assemblata in Italia dalla JAS di Arluno

Strano destino quello della Honda NSX, più nota come Acura NSX per il fatto di essere un modello praticamente riservato agli Usa dove viene venduta con il marchio premium del Gruppo giapponese.Dopo l' ufficializzazione della sua prossima uscita di scena come modello stradale di serie (verrà comunque prodotta in tiratura limitata Type S) Honda Performance Development, la divisione Motorsport di Honda America, ha confermato comunque che una versione 'Evo' da competizione - battezzata NSX GT3 Evo22 - debutterà il prossimo anno con una omologazione che sarà valida fino al 2024. "Siamo lieti di annunciare questo ultimo sviluppo della Acura NSX GT3, un modello di grande successo - ha affermato John Whiteman, HPD Manager, commercial motorsports - e dato che la NSX ha vinto gare e titoli in alcune delle serie GT3 più prestigiose del mondo, crediamo nel miglioramento costante dei nostri prodotti e ci impegneremo come sempre nel fornire il nostro miglior supporto possibile ai nostri team Acura Motorsports".

La nuova GT3 Evo22 presenterà un aggiornamento dell'intercooler del motore, per garantire le massime prestazioni in un range più ampio di possibili condizioni; elementi delle sospensioni rivisti e nuove regolazioni della geometria; aumento delle dimensioni del serbatoio per soddisfare le esigenze delle gare di durata; revisioni del sistema di fissaggio ruota per cambi pneumatici più rapidi e un nuovo equipaggiamento luci da pioggia obbligatorio FIA. L'aggiornamento punta a difendere lo status di Campione del modello attuale in IMSA GTD e SRO GT. Come con l'attuale NSX GT3 Evo, il telaio principale viene prodotto presso il Performance Manufacturing Center di Honda a Marysville, in Ohio mentre l'assemblaggio finale è completato in Italia da JAS Motorsport ad Arluno (Milano), società che oltre all'assemblaggio di tutte le Acura/Honda GT3, continuerà a fornire parti e supporto tecnico ai team GT3 in Europa ed in Asia. La JAS, va ricordato, su incarico di HMMS (Honda Motor Motor Sport) ha anche l'esclusiva della costruzione e dell'assistenza delle Civic Type R in versione TCR nel mondo.