Hyundai Inster, le prime foto del piccolo Suv elettrico che viene dalla Corea per essere una vera cittadina

Si chiama Inster il Suv da città elettrico che Hyundai presenterà ufficialmente alla fine del mese al Busan International Mobility Show, in Corea del Sud, e avrà un’autonomia di 355 km con dimensioni da vera cittadina. Le prime immagini in anteprima infatti confermano che la Inster sarà derivata dalla Casper, la city car introdotta sul mercato interno nel 2021 e che, come si vociferava da tempo, farà da base alla nuova vettura.

La Inster prende il nome dalle parole “intimate” e innovative” e dalle prime immagini mostra chiare analogie con la Casper, in particolare per i gruppi ottici circolare posizionati in basso sul paraurti. In più, c’è il motivo del pixel luminoso, ripreso invece dalle elettriche del marchio ovvero la Ioniq 5 e la Ioniq 6, ce nascono su una piattaforma nativa, ma anche sulla Kona electric, che invece è basata su una piattaforma multienergia e ha versioni mild-hybrid e full-hybrid.

La Inster promette anche dotazione al vertice per la tecnologia di bordo e la sicurezza, ma soprattutto un’ottima autonomia per un’auto da città, ancora di più considerando che, se venissero confermate le dimensioni della Casper, parleremmo di un’auto lunga intorno a 3,6 metri, dunque ideali per le nostre città e per il nostro mercato che da sempre, più di altri, privilegia le auto di piccole dimensioni.

Oltretutto, le vetture che hanno dimensioni analoghe sono sempre più rare e anche le poche che rimangono sono destinate a sparire o a crescere di taglia. La Inster sarebbe manna dal cielo per chi cerca un’auto davvero da città e chi la vuole elettrica. E’ lecito dunque attendersi che anche il prezzo sia concorrenziale con le altre auto analoghe che sono già arrivate o stanno arrivando sul mercato e il cui prezzo oscilla tra i 20mila e i 25mila euro.

Ad ogni modo, tutte le caratteristiche in dettaglio e l’aspetto completo della vettura li conosceremo entro la fine del mese e, subito dopo ne sapremo anche di più sul listino visto che gli ordini saranno aperti durante l’estate e le prime consegne dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno.