Skoda, il ritorno della Kodiaq: il Suv di seconda generazione è anche mild hybrid e plug-in

BERLINO - Per la prima volta elettrificata, con tecnologia mild hybrid applicata al Tsi benzina da 1.5 litri e anche con il sistema plug-in accreditato di 100 chilometri di percorrenza a zero emissioni che impiega lo stesso motore, ma non più con cambio manuale. La seconda generazione della Skoda Kodiaq è stata anticipata a Berlino dal costruttore ceco del gruppo Volkswagen nelle sue riviste proporzioni. Ossia poco meno di 4,76 metri di lunghezza (61 millimetri più di prima) che malgrado un passo invariato (2,79) hanno permesso di guadagnare spazio a beneficio di occupanti e bagagli. Il Suv arriverà in Italia prima dell'estate con un lancio commerciale che scatterà in primavera con prezzi ancora da definire.

La “prima volta” elettrificata della Kodiaq – un modello lanciato nel 2016 e già prodotto in 850.000 esemplari - ha come fulcro il millecinque sovralimentato a benzina. Nel caso della declinazione mild hybrid arriva a 150 Cv ed è accoppiato a uno starter a cinghia da 48 volt e a una batteria agli ioni di litio, sempre da 48 volt. Nel caso della plug-in è invece abbinato a un'unità elettrica, a un accumulatore da 25,7 kWh e alla trasmissione Dsg a 6 marce: è una versione a trazione anteriore con una potenza di sistema di 204 Cv. La gamma convenzionale (interamente Euro 6e) è completata dai duemila turbo a trazione integrale con trasmissione Dsg a 7 marce a benzina da 204 e diesel da 150 e 193 Cv.

Skoda ha cercato di trasferire il principio del “simply clever” (intelligente in maniera funzionale) sull'aggiornato Suv valorizzando gli Smart Dial, ovvero il sistema di comandi che unisce quelli tattili a quelli digitali, questi ultimi legati allo schermo centrale che può arrivare a 13'' di diagonale. Ha pure spostato la leva del selettore dal corridoio centrale al piantone dello sterzo, una scelta condivisa con altri modelli del gruppo.

Rivista naturalmente anche dal punto di vista estetico, la Skoda Kodiaq è più moderna e, malgrado le aumentate dimensioni, perfino più filante e “aggressiva” con i suoi ampi cerchi, che in Italia saranno almeno da 18'' (e fino a 20). I passeggeri che occupano i due sedili della terza fila delle versioni a 7 posti guadagnano 15 millimetri in più per la testa, mentre il bagagliaio beneficia di aumento di capienza compreso fra i 30 e gli 80 litri, a seconda degli allestimenti e della configurazione dei sedili: fra 910 e 2.105 litri per le Kodiaq a 5 posti e fra 845 e 2.035 per quelle a 7.

Fra le altre novità proposte sulla seconda generazione, il Suv si potrà avere a richiesta sia con uno head-up display sia con l'avanzato sistema di impostazione della sospensioni Plus Dynamic Chassis Control. Per la prima volta la casa con le insegne della Freccia Alata mette a disposizione anche il Turn Assistant e il Remote Park Assistant oltre ad offrire sistemi di assistenza aggiornati come il Side Assistant o il Travel Assistant,