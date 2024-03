Jeep, cresce la famiglia Avenger con la E-Hybrid. E a fine anno la 4xe a trazione integrale

BALOCCO - Compatta e tecnologica, soprattutto molto bella: Avenger ha una forza di seduzione straordinaria e sul mercato europeo è diventata il jolly vincente di Jeep. Il baby-suv prodotto a Tychy in Polonia piace per il suo stile sbarazzino, ma ha saputo conquistare nuovi clienti anche per la versatilità e l'ampia offerta di propulsori. La famiglia appena nata è già cresciuta e offre ora, oltre alla versione full-electric e alla variante termica eanche l'ibrida "mild" siglata E-Hybrid.

"Un altro passo verso il traguardo delle emissioni zero che taglieremo nel 2030 – spiega il capo del brand in Europa, Eric Laforge -. Vogliamo fare di Jeep il marchio dei Suv più sostenibili al mondo, senza rinunciare al nostro Dna e alle prestazioni iconiche che regala. Punto di partenza è stato nel 2020 l'arrivo della tecnologia 4xe plug-in, rivoluzionaria come ottant'anni prima lo sbarco nel continente della Willys. Ora proseguiamo la marcia verso il futuro dando ai clienti massima libertà di scelta".

"Entro il prossimo anno – anticipa il manager - lanceremo altri tre nuovi modelli solo elettrici: il primo è Wagoneer S. Elegante e sofisticato, avrà un'autonomia di 600 km. Altra novità dall'America sarà Recon, un saggio di tecnologia ma anche di stile, con il tetto aperto e le porte rimovibili. Il terzo modello? Sarà una bella sorpresa...".

L'obiettivo immediato, intanto, è spingere ancora più in alto la Avenger, eletta "Car of the Year" nel 2023. "Dei 130 mila veicoli venduti lo scorso anno in Europa - fa notare Laforge – questo modello ha rappresentato il 31% pur essendo arrivato sul mercato negli ultimi sei mesi, e ha collezionato in totale oltre 70mila ordini. In Italia è stata anche l'auto più venduta in assoluto nel segmento B".

Un successo che può essere ulteriormente incrementato dalle prossime novità elettrificate in arrivo, la prima (e-Hybrid) da fine aprile e l'altra (4xe a trazione integrale) entro fine anno. Fino al 20 marzo si svolgono a Balocco, presso il Centro Sperimentale del gruppo Stellantis, i test della nuova versione che adotta la tecnologia ibrida "leggera" a 48 Volt. Percorsi diversi (strada, pista, offroad) per valutare lo spirito versatile della Avenger spinta dal motore termico 1.2 da 100 cv abbinato a un motorino elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti con paddle al volante e a un generatore di avviamento a cinghia a 48 Volt, per una transizione fluida alla trazione elettrica. L’intero sistema ibrido a 48 Volt pesa solo 60 kg in più rispetto a un cambio automatico tradizionale, così il peso totale della nuova Jeep Avenger e-Hybrid è di appena 1.280 kg.

La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh è sotto al sedile del guidatore, lo spazio nell’abitacolo rimane identico a quello della Jeep Avenger a benzina. La nuova e-Hybrid riduce il consumo di carburante del 13% rispetto al motore termico, e se consideriamo solo la guida in città si può arrivare al 28% (20,4 km/litro) con emissioni di CO2 pari a 111 g/km. "Questa è l'auto ideale d'ingresso nel mondo elettrificato per chi non si sente ancora pronti per l'elettrico puro", ribadisce Laforge.

Avenger si rivela a proprio agio sia su strade normali sia in fuoristrada. Su asfalto si apprezzano il recupero dell’energia e la trazione a emissioni zero nelle piccole manovre d'avvio e di parcheggio, anche viaggiando nelle aree urbane a bassa velocità, fino a 30 km l'ora. L'autonomia complessiva con motore termico spento è di circa un km. Inserendo la funzione E-Boost la coppia di 55 Nm del motore elettrico si aggiunge a quella del motore termico migliorando l’elasticità ai bassi regimi.

Il circuito offroad, invece, svela le insospettabili funzionalità all-terrain del B-Suv Jeep grazie al Selec-Terrain. Altezza da terra e angoli di attacco, dosso e uscita consentono performance da vero fuoristrada, sebbene questa versione abbia trazione anteriore. Sono 6 le modalità di guida disponibili: 3 per la città e le lunghe distanze (Normal-Eco-Sport) e 3 per il fuoristrada (Sand-Mud-Snow). In più c’è l’Hill Descent Control, che riduce il rischio di sbandamento e di perdita del controllo dell’auto su pendii ripidi.

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid è disponibile in 3 versioni che includono di serie l’interfaccia completamente digitale, fari a Led, selec-terrain, palette al volante. Longitude è l'allestimento di partenza (con cerchi in lega da 16 pollici) e prevede anche cruise control, frenata autonoma di emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, mantenimento corsia e guida assistita. Si sale con l’allestimento Altitude, con cerchi da 17 pollici e interni più ricchi, sedili premium, quadro strumenti completamente digitale da 10,25 pollici e cruise control adattivo. Il top è l’allestimento Summit che porta in dote anche proiettori anteriori e fari posteriori full Led, illuminazione variabile dell'abitacolo, apertura porte e accensione senza chiave, monitoraggio dell’angolo cieco, telecamera posteriore a 180 gradi con vista drone, sensori di parcheggio a 360 gradi, abbaglianti automatici, portellone con apertura elettrica a mani libere. Tra i vari pacchetti disponibili, impianto audio premium JBL, sedili in pelle con regolazione elettrica del guidatore e funzione massaggio.

La versione Longitude della nuova Jeep Avenger e-Hybrid parte da 26.000 euro(o finanziamento con rate da 159 euro al mese per 3 anni e un anticipo di 6.500 euro. Numerose le promozioni annunciate.