Jeep Wagoner S, il grande Suv diventa elettrico e globale con la nuova piattaforma STLA Large

La Jeep Wagoneer S sarà la prima vettura del marchio completamente elettrica e la prima basata sulla nuova piattaforma STLA Large di Stellantis appena presentata. La prima immagine del frontale del nuovo grande SUV americano è apparsa da qualche giorno e, a dispetto dell’attuale Wagoneer (disponibile anche in versione Grand Wagoneer), sarà un modello globale e avrà solo la propulsione elettrica.

La nuova Wagoneer S rispecchia nello stile fedelmente il concept omonimo presentato nel settembre del 2022 in anteprima, frutto della matita di Ralph Gilles. È stato lui a dire che S non sta per Sport, ma per Speed, Striking e Sexy. Infatti le forme sono sicuramente più dinamiche e slanciate, meno squadrate ed imponenti di quelle della Wagoneer attuale, nata per essere americana in America. Una differenza sta anche nell’identificazione del modello che fa a meno della grande scritta Wagoneer sul bordo del cofano, presente invece sul concept, e anche sul portellone, se le immagini pubblicate dalla rivista Motor Trend sono vere.

Sembra invece confermata l’immancabile griglia a sette feritoie le cui grandi dimensioni sono esaltate dall’illuminazione a Led in modo da rendere il segno distintivo di tutte le Jeep una firma luminosa ben visibile anche di notte. Questo darà agli stilisti maggiore libertà per l’interpretazione degli altri elementi della carrozzeria. Il sistema di propulsione dovrebbe essere composto da due motori, uno per assale per una potenza totale annunciata di circa 600 cv (intorno ai 450 kW) e un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (0-96 km/h) di 3,5 secondi, dunque non superiore a 4 secondi per lo 0-100 km/h.

In ogni caso, le prestazioni dovrebbero essere superiori a quelle offerte dal motore a benzina più potente presente in gamma, ovvero il 6 cilindri in linea biturbo di 4,2 litri che eroga 420 cv sulla Wagoneer e 510 cv sulla Grand Wagoneer che sono lunghe ben 5,45 metri. La Wagoneer S dovrebbe essere sicuramente più corta visto che la lunghezza massima prevista per la nuova piattaforma STLA Large è di 5.126 mm. Anche questo la renderà globale. Nessuna conferma invece per l’autonomia che con il concept era stata annunciata in 640 km, dato verosimile visto che la STLA Large può accogliere batterie con capacità fino a 118 kWh e promette autonomie fino a 800 km.

La nuova piattaforma è stata concepita anche per essere “Trail Rated” ovvero in grado di superare tutte le prove fuoristradistiche previste dai capitolati Jeep. Per vedere tuttavia la prima Jeep elettrica davvero offroad non dovremo attendere molto. Anche per lei sono state date ampia anticipazioni: si chiamerà Recon, sarà ispirata alla Wrangler e avrà persino la ruota di scorta ancorata al portellone posteriore. La Wagoneer S punterà invece a fare ai grandi SUV elettrici come Audi Q8 E-Tron, BMW iX, Mercedes EQS e Tesla X in attesa delle Range Rover il cui arrivo è previsto nel corso di quest’anno. La Wagoneer S inizierà la commercializzazione alla fine del 2024 in Nordamerica e nel 2025 nel resto del mondo.