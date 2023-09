Jeep Wrangler 2024, nuovo look per il frontale e migliora comfort e sicurezza. Versione 4xe diventa modello centrale

Debutta il modello 2024 della Wrangler, che è il fuoristrada più capace di sempre nella gamma dell’iconico brand nordamericano. Lo fa ponendo la versione 4xe come versione centrale della strategia di elettrificazione in Europa del marchio Jeep e diventando la versione principale in questo mercato. «La nuova Wrangler 2024 - ha affermato Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa - rafforza il suo ruolo di modello portabandiera della gamma Jeep combinando le leggendarie capacità in off-road con più tecnologia, confort e caratteristiche di sicurezza. Si tratta di una combinazione senza compromessi, rafforzata dalla libertà della nostra tecnologia 4xe». I primi esemplari della Wrangler 2024 inizieranno ad arrivare nelle concessionarie nella prima metà del 2024, in perfetta sintonia con il concetto di «libertà a zero emissioni» proprio del mondo 4xe. Il nuovo modello rafforza il raggiungimento dell’obiettivo ‘Zero Emission Freedom’ del marchio Jeep per diventare il marchio di suv più verde al mondo.

Le Wrangler 4xe, insieme a una gamma di altri modelli elettrificati, svolgeranno un ruolo importante per Jeep nell’ambito del piano strategico Stellantis Dare Forward 2030, in cui sistemi di propulsione elettrificati e più efficienti permetteranno di ridurre del 50% l’impronta di carbonio globale e guidare il settore dei trasporti raggiungendo le zero emissioni nette di carbonio entro il 2038. Wrangler 2024 si distingue per una nuova versione dell’iconica griglia a sette slot (sono testurizzati neri con cornici metalliche grigio neutro e cornice esterna in tinta carrozzeria) per nuove funzionalità di sicurezza attiva e per la presenza di numerosi miglioramenti come gli airbag laterali a tendina, la radio touchscreen Uconnect da 12,3 pollici, l’antenna stealth integrata nel parabrezza, 5 nuovi cerchi e - tra le opzioni - il tettuccio elettrico Sky One-Touch. Spiccano all’Interno i sedili anteriori regolabili elettricamente in 12 direzioni, il nuovo quadro strumenti con sistema Uconnect 5 con display touchscreen da 12,3 pollici e Apple CarPlay e Android Auto wireless di serie. Sono dotazioni standard il Drowsy Driver Alert, il Lane Departure Warning e il Traffic Sign Information. La nuova Jeep Wrangler offre un’ampia gamma di servizi connessi garantendo ai clienti ancora più assistenza, confort e intrattenimento.

Soluzioni queste che offrono esperienze ricche e originali come i nuovi servizi per preparare i viaggi e risparmiare tempo con la funzione Send&Go dell’App Jeep che consente di inviare itinerari preregistrati direttamente dallo smartphone al sistema di navigazione di bordo. Jeep Wrangler 4xe 2024 offre capacità fuoristrada accresciute e resta la più capace di sempre con prestazioni migliori della categoria grazie alla combinazione del potente motore a combustione con l’unità elettrica posteriore per complessivi 380 Cv (280 kW) e 637 Nm di coppia. Sulle versioni Rubicon Wrangler 2024 alza ulteriormente il livello delle capacità off-road con il nuovo assale posteriore flottante Dana 44 HD. Utilizzando questo schema il peso del veicolo viene trasferito al tubo dell’asse anziché al semiasse stesso. Pertanto, il semiasse è soggetto solo a carichi torsionali e la sua unica funzione è quella di trasmettere potenza al mozzo della ruota. Ciò rende l’asse più forte e robusto. Wrangler 2024 proporrà per l’ultima volta - e limitatamente a mercati selezionati come Germania, Italia, Polonia e Spagna - il motore 4 cilindri 2.0 turbocompresso. Dotato di sistema stop-start (Ess) questo propulsore ha una potenza di 272 Cv ed eroga 400 Nm di coppia. È abbinato a un cambio automatico a otto velocità.