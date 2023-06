La nuova Sedan firmata Aehra è scolpita dal vento. Modello presentato in anteprima al Mimo 2023

MILANO - La nuova Sedan firmata Aehra punta alle forme direttamente scolpite dall’aria. Il nuovo modello in questione è quello presentato oggi, in anteprima e in occasione del MiMo 2023, in corso all’Autodromo Nazionale di Monza. Dal design alla tecnologia, la nuova arrivata in casa Aehra è stata pensata per essere espressione di un lusso tutto italiano, raffinato, minimalista e di grande impatto visivo. La nuova Sedan firmata Aerha entrerà in produzione dal 2025 ed eredita la piattaforma Ev ultra-avanzata e altamente flessibile del Suv della stessa casa. La berlina, però, ha una personalità molto diversa, grazie a un design specifico che ne caratterizza la parte anteriore e posteriore. Rispetto al Suv, il team di designer guidato da Filippo Perini è stato in grado di estremizzare linee e volumi, sfruttando ancor più il concetto del monocorpo. Il risultato è un veicolo con un rapporto tra abitacolo e spalle nei passaruota migliorato, con un aspetto muscolare più marcato e una sportività evidente.

«Vista di profilo - ha spiegato Filippo Perini, chief design officer di Aehra - l’ auto è una linea ininterrotta dove gli spigoli sono quasi assenti. Un gioco di luci e ombre che ne scolpisce l’aspetto. La metà superiore rappresenta una forma pura e lineare che scorre elegantemente dal cofano al parabrezza, fino alla linea del tetto. Abbiamo deliberatamente creato una linea molto fluida, quasi come quella di un aereo. Si ha la sensazione che la Sedan scivoli nell’aria senza sforzo con grande efficienza, anche quando è ferma». Alla scelta dei materiali il team ha riservato una grande attenzione, da un lato in continuità con quelli già adottati sul Suv e dall’altro con alcune novità legate ai colori, in particolare sul fronte dei cerchi degli pneumatici, che avranno un disegno più sportivo, con cerchioni passati da 5 razze del Suv a 7 per la berlina. Il risultato richiama l’immagine di un turbine, con un’applicazione in carbonio che favorisce la pulizia del flusso per garantire maggiore aerodinamica.

Proprio le soluzioni aerodinamiche sono pensate per essere funzionali anche a ottimizzare il raffreddamento e la gestione termica della batteria, che sarà realizzata appositamente per questo modello dal gruppo austriaco Miba Battery Systems e che garantirà un’autonomia di 800 km. «Con la berlina - ha affermato il co-fondatore, presidente e Ceo di Aehra, Hazim Nada - abbiamo avuto l’audacia e il coraggio di infrangere ogni limite, sfruttando le tecnologie più avanzate che l’industria automobilistica e aeronautica mondiale mettono a disposizione. ll SUV e la Sedan di Aehra sono espressione di pura innovazione ed intendono inaugurare una nuova era della mobilità di alta gamma, elegante e senza emissioni».