Lexus, dimensione e lusso maxi per nuova GX. Al debutto in Usa, lunga 4,95 metri ha un V6 twin turbo benzina di 3,4 litri da 349 cv

Lunga 4,95 metri, alta 1.865 cm, equipaggiata con cambio a 10 rapporti e potenti motori a benzina e ibridi, la nuova Lexus GX propone agli amanti della guida off-road dimensioni e lusso maxi. La terza generazione della 4x4 nipponica è stata svelata a Austin, in Texas, e sarà commercializzata a partire dalla fine del 2023, inizialmente negli Stati Uniti e in seguito su numerosi altri mercati mondiali. Completamente riprogettata sulla piattaforma GA-F, per porsi al vertice dell’offerta mondiale di veicoli di lusso con elevate capacità fuoristradistiche, la GX al lancio verrà proposta con due motori: una V6 twin turbo a benzina di 3,4 litri da 349 Cv e un quattro cilindri di 2,4 litri con tecnologia ibrida.

Per entrambe, da sottolineare la presenza dell’evoluzione del sistema di trazione E-Kdss, una rigidità torsionale incrementata rispetto al vecchio modello e una nuova taratura della servoassistenza dello sterzo, che promette massima precisione su asfalto e grande maneggevolezza in fuoristrada, dove può contare su un angolo di attacco di 26 gradi e di uno di uscita di 23 gradi. Rivista anche la geometria delle sospensioni. Apprezzabile la capacità di traino, pari a 3.600 kg. Larga 1.980 mm, con un passo di 2.850 mm, la GX 2024 vanta un’abitabilità per sette persone in grado di farla emergere rispetto alla concorrenza. Le generose ruote da 18, 20 o 22 pollici ne esaltano la presenza scenica. A bordo spiccano soluzioni tecnologiche e di comfort in linea con le ammiraglie del brand. Per Koji Tsukasaki, capo ingegnere modello,

«La nuova GX è stata sviluppata per far sentire ai clienti un nuovo aspetto di Lexus, che mira alla coesistenza con la natura. Non è solo un cambio di modello, ma un punto di svolta verso una nuova pagina per Lexus. Crediamo che avere la tranquillità che deriva dalla possibilità di andare ovunque ispirerà nuove esperienze. Lexus spera di creare una società in cui le persone possano provare la gioia di convivere con la natura, per questo continuerà ad affrontare la sfida per creare un futuro sostenibile».