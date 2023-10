Lexus LM, il van dal comfort superiore. Nella variante a 4 posti ha anche un monitor HDMI da 48 pollici

Arriva nel Vecchio Continente il monovolume Lexus LM, acronimo di Luxury Mover, un minivan realizzato per attrarre nuovi clienti. Disponibile in due versioni: a 4 posti, per una mobilità di lusso; ed a 7 posti, per il trasporto di più passeggeri, sfoggia un sistema audio Mark Levinson 3D Surround Sound su misura e, nel modello a 4 posti, un monitor HDMI da 48 pollici. Il comfort promette di essere di altissimo livello grazie al baricentro basso unito all’elevata rigidità della scocca, ed ai nuovi sistemi di frenata e di controllo della dinamica di marcia, che lavorano in sinergia con delle sospensioni tarate ad hoc ed ai vari accorgimenti per contrastare il rumore e le vibrazioni per ottenere un abitacolo silenzioso. Il suo design riprende il concetto di calandra a clessidra nel frontale, ed evidenzia una linea di cintura bassa nella fiancata, mentre le proporzioni vedono una lunghezza di 5.125 mm, una larghezza di 1.890 mm ed un’altezza di 1.940 mm. Il passo di 3.000 mm è generoso, ed è fondamentale per per massimizzare lo spazio per i passeggeri posteriori.

Nella vista posteriore spicca la barra luminosa a forma di L che sottolinea la larghezza della vettura e pone in evidenzia il logo Lexus. Completano il quadro i cerchi in lega disponibili da 19 pollici Nel modello a 7 posti, la fila centrale di due sedili ha la priorità in termini di spazio, ed è presenta una terza fila aggiuntiva dotata di sedili ribaltabili in configurazione «2+1», che possono essere ripiegati quando è necessario un maggiore spazio di carico. La variante a 4 posti, con due soli sedili posteriori multifunzione, offre viaggi estremamente confortevoli grazie anche ad una parete divisoria nell’abitacolo che ospita un monitor 48 pollici HDMI ed un pannello di vetro che può essere oscurato per garantire la privacy, non manca un impianto audio Mark Levinson 3D Surround Sound dotato di 23 altoparlanti. Per la prima volta in un veicolo Lexus, il riscaldamento dei sedili si estende ai pouf delle gambe e ai braccioli; sono disponibili 7 diverse funzioni di massaggio sul sedile per rilassare la schiena e le gambe, con programmi della durata massima di 15 minuti.

La LM presenta il propulsore hybrid da 2,5 litri di Lexus alla stregua di NX e RX, con una potenza massima di 245 CV ed una coppia massima di 239 Nm. Grazie alla power unit ibrida le emissioni di CO2 si attestano intorno ai 160 g/km nel ciclo combinato WLTP. Brillanti le prestazioni con un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 9,1 secondi ed una velocità massima di 190 km/h. Tutte le varianti sono dotate di serie della trazione integrale elettronica E-Four di Lexus con un bilanciamento della coppia motrice che viene regolato automaticamente tra 100:0 e 20:80. Nella modalità di guida Rear Comfort la LM regola le prestazioni delle sospensioni e la distribuzione della coppia motrice e azzera le vibrazioni, offrendo più comfort ai suoi passeggeri.