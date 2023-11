Mobilize Bento, il mini van elettrico per un trasporto merci cittadino smart e sostenibile

Al Solutrans di Lione Mobilize, brand del Gruppo Renault, ha svelato in anteprima Bento: il mini van pensato appositamente per il trasporto di merci in ambito urbano. Totalmente elettrico, il micro-veicolo offre un’autonomia di 140 km oltre ad un volume di carico di un metro cubo. Il Bento può essere visto come un ottimo sistema per ridurre l’inquinamento e decongestionare le città soprattutto nella gestione dell’ultimo miglio delle merci.

Erede spirituale della Twizy Cargo, Bento presenta una carrozzeria che riprende le forme e i concetti visti proprio qualche anno fa sul quadriciclo della Renault. Compatto e sicuro, il van è stato studiato per impattare il meno possibile sull’ambiente. L’obiettivo di Mobilize è proprio quello di ridurre l’inquinamento nei centri urbani. Per questo il Bento è realizzato con il 50% di materiali riciclati inoltre, a fine vita, potrà essere recuperato fino al 95% di tutta la sua componentistica.

Data la sua compattezza, il mini van è monoposto. Ciò nonostante presenta la doppia portiera in vetro con apertura verticale per agevolare l’accesso e l’uscita da entrambi i lati, inoltre tale soluzione è utile sia per ridurre gli ingombri del veicolo che per migliorare la sicurezza passiva per pedoni e ciclisti. A tal proposito, pur essendo un quadriciclo, è dotato di airbag. Non manca il climatizzatore e un’interfaccia smart e interconnessa per gestire gestire numerosi dati: dal livello di carica della batteria alla posizione in tempo reale del veicolo, quest’ultima decisamente utile per le flotte.

Oltre allo spunto in accelerazione tipico di un veicolo elettrico, il Bento può raggiungere la velocità massima di 80 km/h. L’autonomia garantisce fino a 140 km di percorrenza, inoltre la batteria può essere ricaricata tramite un cavo solidale al veicolo sia di Tipo Standard, per uso domestico, che di Tipo 2 compatibile con le colonnine di ricarica. Il veicolo di Mobilize è inoltre dotato di una chiave digitale che, dialogando tramite smartphone, agevola il riconoscimento degli autisti.

Il Bento offre un cassone da un metro cubo di volume e fino 80 kg di capacità di carico. Completamente personalizzabile, così come la livrea della carrozzeria, il baule inoltre può essere allestito per i più disparati impieghi offrendo diverse soluzioni sia per le flotte che per l’uso dei singoli professionisti.

Disponibile nel corso del primo semestre del 2024, il Bento può essere offerto alle flotte aziendali anche con la formula Mobilize Power Solutions. Tale soluzione prevede un pacchetto di servizi che comprende sia una consulenza sulla strategia da adottare per la corretta gestione e il monitoraggio dei veicoli, che interventi di manutenzione e assistenza programmati e straordinari.