Mercedes AMG GT2 Pro, il missile per la pista. Il V8 biturbo 4 litri con 750 cv da sfruttare al massimo tra i cordoli

Mercedes e Amg lanciano una nuova vettura ideale per i trackday, si tratta della GT2 Pro, basata sulla GT2 del 2022, dalla quale si distingue per alcune caratteristiche. Infatti la nuova GT2 Pro può sfruttare la funzione Push2Pass, attivabile premendo un pulsante sul volante, che accresce temporaneamente la potenza del V8 biturbo da 4 litri fino a 750 CV rispetto ai 707 CV della GT2. Inoltre, il cambio sequenziale a sei marce da competizione presenta rapporti di trasmissione modificati, e l’ala posteriore sfoggia elementi rivisti. A livello estetico, spiccano le strisce decorative ed i loghi GT2 Pro, oltre ai particolari in carbonio con finitura lucida, ed ai cerchi in lega da 18 pollici bicolore.

L’abitacolo invece, vanta il volante Cube Controls inizialmente sviluppato per l’eSport, un display di ultima generazione, una console centrale dalla verniciatura specifica, e l’aria condizionata integrata. Sul fronte della sicurezza siamo ai massimi livelli grazie alla presenza di una cellula in carbonio, della cintura da competizione a cinque punti, e di un estintore. Sul piano dinamico, il guidatore è coadiuvato dall’ABS da corsa e dal controllo di trazione regolabile. Nel corso dei trackday degli eventi targati Amg Racing Series, che iniziano oggi sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, i fortunati proprietari di questo bolide da pista possono beneficiare di un supporto della casa che va dal tecnico personale, alla fornitura di pezzi di ricambio, fino ad arrivare alla presenza di un pilota professionista Amg in veste di tutor.

La vettura viene consegnata con un telo copriauto appositamente progettato, e con un kit completo di abbigliamento da gara Puma, oltre ad un casco BELL personalizzato con un design ispirato alla Mercedes- Amg GT2 Pro.