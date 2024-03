Mercedes AMG GT 43 Coupé, la sportiva della Stella adotta il 4 cilindri turbo

Mercedes Benz ha presentato la versione “entry level” della sua GT: la AMG GT 43 Coupé. A cambiare è il propulsore che passa dal V8 ad un più compatto 4 cilindri turbo ibrido. Vista la sua leggerezza, a migliorare è sicuramente l’agilità della vettura senza, però, intaccare la velocità potendo contare su 421 CV. Rivista anche la parte meccanica per regalare sensazioni di guida degne di una vera vettura sportiva.

La Mercedes AMG GT 43 Coupé si distingue per una veste aerodinamica meno esasperata. Il paraurti anteriore è stato semplificato per renderlo meno aggressivo e più elegante. Al di là della calandra con al centro il simbolo della Stella, sotto troviamo un paraurti meno elaborato con diverse prese d’aria per raffreddare il propulsore. Nella vista laterale si nota il piccolo sfogo sulla parte superiore del parafango. Di serie la AMG GT 43 monta cerchi in lega leggera da 19”, ma si possono scegliere anche dimensioni maggiori da 20” e 21”.

Ugualmente il retrotreno è meno aggressivo, con un nuovo diffusore caratterizzato da 4 terminali di scarico di forma tonda anziché quella trapezoidale della versione più spinta. Non manca l’alettone attivo, mentre si può richiedere come optional quello fisso. Se le dimensioni di lunghezza e altezza rimangono invariate, rispettivamente 4,73 metri e 1,35 mentri, la larghezza è stata ridotta a 1,93 metri (5 centimetri in meno) vista la carreggiata più stretta che, di conseguenza, adotta passaruota meno bombati.

Gli interni prevedono una perfetta fusione tra analogico e digitale. Anche se a farla da padrona sono i display del quadro strumenti, con grafiche personalizzate, e il touch screen da 11,9” dell’infotainment, dotato del sistema multimediale Mbux. L’abitacolo da sportiva 2+2 prevede i sedili di derivazione racing AMG in pelle nappa, regolabili elettricamente, personalizzabili con rivestimenti in tre colori diversi.

La parte più interessante la troviamo sotto il cofano. A spingere la Mercedes AMG GT 43 ci pensa il 2.0 turbo 4 cilindri derivato dalla A 45 AMG. Tale propulsore è stato ulteriormente incattivito per raggiungere 421 CV e 500 Nm di coppia sfruttando, sul turbocompressore, la tecnologia derivata dalla Formula 1. Inoltre, grazie al sistema di ibrido leggero da 48 Volt, la Mercedes è in grado di offrire una potenza extra in accelerazione di 14 CV. Ciò si traduce in uno scatto 0-100 km/h coperto in 4,6 secondi e una velocità massima di 280 km/h.

A gestire tale potenza ci pensa la trasmissione automatica doppia frizione 9 marce denominata AMG Speedshift 9G, più leggera e compatta, che invia la coppia alle sole ruote posteriori. Agendo sulla taratura di sterzo, risposta del motore e assetto, la Mercedes offre fino a 6 modalità di guida: Slippery, Comfort, Sport, Sport + e Individual. Di serie la AMG GT 43 viene offerta con molle e ammortizzatori tradizionali, oltre a un impianto frenante con dischi freno ventilati e forati e pinze fisse a 6 pistoncini sull’anteriore e pinze flottanti a singolo pistoncino sul retrotreno.

Numerosi gli optional a partire dal sistema AMG Ride Control che, oltre a controllare lo smorzamento di ciascuna ruota, presenta l’asse posteriore sterzante. A richiesta si può optare anche per il pacchetto AMG Dynamic Plus dotato di supporti motore dinamici, differenziale posteriore autobloccante e splitter anteriore attivo. Ad oggi, Mercedes non ha ancora rilasciato i prezzi e la data di arrivo della AMG GT 43 in Italia.