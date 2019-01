Mercedes Classe A, debutta la serie limitata Sport Extra ad alto contenuto tecnologico

ROAM - Quest'anno arriverà una versione sedan, ma intanto la gamma di Classe A si arricchisce con una serie limitata, la Classe A Sport Extra caratterizzata da un allestimento ad alto contenuto tecnologico ed un elevato valore cliente. A bordo di questa versione, lanciata ad un anno esatto dal debutto dell'MBUX sulla berlina tedesca e in vendita a 33.470 euro, sale il doppio display da 10,25'', il Parkassist con Parktronic e Mirror Pack e la navigazione con Realtà Aumentata. Una dotazione high tech che offre un vantaggio di oltre 1.700 euro.

La special edition, che aggiunge ai contenuti della versione Sport 180 d Automatic, sarà disponibile in duemila esemplari e propone un importante upgrade sul fronte dell'infotainment e del comfort. I due display valorizzano al massimo le funzionalità dell'MBUX. Un ponte di collegamento tra universo virtuale e mondo reale, reso ancor più efficace dalla funzione “Realtà Aumentata”, parte integrante della A 180 d Automatic Sport Extra. Un'innovazione introdotta dall'MBUX che permette di visualizzare sul display l'immagine video ripresa dalla telecamera anteriore, arricchita da informazioni di navigazione utili: ad esempio frecce direzionali o numeri civici che vengono automaticamente visualizzati nell'immagine reale dello spazio circostante sul display multimediale. Una funzionalità che facilita la ricerca di un determinato numero civico o della strada giusta in cui svoltare.

Tra gli equipaggiamenti figurano anche il Mirror Pack con retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e dispositivo antiabbagliamento automatico progressivo e l'Active Parking Assist con Parktronic, il sistema di assistenza al parcheggio attivo individua lo spazio giusto per il parcheggio e aiuta anche ad effettuare le manovre in entrata e in uscita, assistendo il guidatore anche nelle operazioni di sterzata e in accelerazione.

Questa versione è disponibile solo con motorizzazione 180 d Automatic, il nuovissimo 4 cilindri diesel da 116 CV equipaggiato con cambio a doppia frizione 7G‑DCT. Più potente di 5 kW (85 kW) rispetto alla precedente generazione, ha emissioni ulteriormente ridotte, soddisfa i nuovi standard sulle emissioni Euro 6d-TEMP e i requisiti del nuovo ciclo di omologazione RDE (Real Driving Emissions) ed è anche più silenzioso.

Basata sulla sulla versione Sport, la più richiesta dai giovani, si distingue per esternamente per la mascherina del radiatore con pin Matrix neri, lamella color argento e inserto cromato, cerchi in lega leggera da 17" a 10 razze in argento vanadio e fari LED High Performance. Le mascherine dei terminali di scarico sono a vista, la grembialatura posteriore ha un elemento decorativo cromato ed i sottoporta sono in tinta con la vettura. Negli interni spiccano gli inserti in carbon look chiaro o scuro, a scelta, e i sedili anteriori comfort con rivestimenti in pelle, volante sportivo multifunzione in pelle con cuciture decorative nere e mascherina cromo argentato, climatizzatore automatico bi-zona regolabile separatamente per guidatore e passeggero.