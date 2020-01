Mercedes Classe A Sedan compatta completa e versatile. Più abitabilità e tutta la tecnologia della Stella

STOCCARDA - La gamma di compatte Mercedes-Benz è tra le più ampie della Stella, annoverando una molteplicità di declinazioni differenti, da quest'anno anche la versione Classe A Sedan. La tre volumi a quattro porte ha un passo di 2.729 millimetri e le proporzioni di una berlina sportiva, ma compatta, con sbalzi anteriori e posteriori corti. Lo spazio alla testa nel vano posteriore è il migliore del segmento. La Sedan dispone di tutte le "virtù" di Classe A. Tra queste, i motori moderni ed efficienti, l'elevato livello di sicurezza garantito dai più recenti sistemi di assistenza alla guida che beneficiano delle funzioni di Classe S, e il sistema intuitivo e intelligente di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

Nuova Classe A Sedan viene prodotta ad Aguascalientes (Messico) e a Rastatt (Germania), ma è stata sviluppata a Sindelfingen (Germania). Si tratta di un modello molto pratico, a cominciare dalle misure superiori alla media per lo spazio alle spalle, ai gomiti e alla testa, con un accesso comodo al vano posteriore. Lo spazio alla testa nel vano posteriore (944 mm), inoltre, è il migliore del segmento. Il bagagliaio ha una capacità di 420 litri ed è stato progettato pensando alla funzionalità: il vano di apertura, molto ampio, misura 950 mm in larghezza e presenta una diagonale di 462 mm tra serratura e bordo inferiore del lunotto. Permette quindi di caricare e scaricare comodamente anche i bagagli di maggiori dimensioni. Tutti i motori di Classe A Sedan sono caratterizzati da efficienza e potenza e soddisfano i valori limite della norma Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC. Le motorizzazioni disponibili sono dieci, due delle quali abbinate alla trazione integrale 4MATIC.

Nuova Classe A Sedan sfrutta il vantaggio della coda lunga e fa addirittura meglio di Classe A a due volumi, di per sé già esemplare (Cx a partire da 0,25). Con un ottimo Cx di 0,22, la nuova Sedan eguaglia addirittura quello che era in origine il record mondiale di CLA Coupé. Grazie a una sezione frontale di 2,19 m², più contenuta rispetto a CLA, Nuova Classe A Sedan può vantare la resistenza aerodinamica più bassa tra tutte le vetture di serie al mondo. Il modello di base, Executive, dispone già di un ampio equipaggiamento. Sono di serie, ad esempio, il sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con touchscreen, touchpad, telecamera posteriore e i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, come il sistema di assistenza alla frenata attivo e il sistema antisbandamento attivo. Classe A Sedan può inoltre essere personalizzata con le versioni Business, Sport e Premium, con il pacchetto Night e con altri equipaggiamenti a richiesta. Tra questi, ad esempio, il pacchetto Comfort Keyless-Go con Hands-Free Access per aprire automaticamente il portellone del vano bagagli senza usare le mani.

Con il suo design lineare e morbido, Classe A Sedan è una vettura 'hot and cool', che si ispira direttamente al linguaggio stilistico della limpida sensualità. Ne sono un esempio le superfici lineari e chiare, le linee essenziali e la precisione delle giunzioni. Nuova Classe A Sedan ha le proporzioni di una Sedan compatta e sportiva, con sbalzi anteriori e posteriori corti. Gli interni, decisamente all'avanguardia, si presentano completamente rinnovati: Mercedes-Benz rivoluziona la classe delle compatte dall'interno, regalando una sensazione di spaziosità del tutto inedita. L'architettura particolare degli spazi si deve soprattutto alla plancia portastrumenti molto all'avanguardia, che rinuncia alla classica calotta di copertura. In questo modo il corpo di base, a forma di ala, si estende ininterrottamente da una porta anteriore all'altra. Il display widescreen (a richiesta) è completamente sospeso sulla plancia. Una particolarità sono le bocchette di ventilazione sportive che ricordano le turbine degli aerei.

Nuova Classe A è la prima serie Mercedes-Benz a essere equipaggiata con il nuovo sistema multimediale MBUX e con i sistemi di assistenza di ultima generazione che assistono attivamente il guidatore e offre quindi il livello di sicurezza attiva più alto del segmento, con alcune funzioni riprese da Classe S.