Nissan Qashqai, ecco come cambia il padre di tutti i crossover. Lifting leggero e tanta tecnologia in più

Alla fine la domanda è sempre la stessa: come fa il Nissan Qashqai, la mamma e il padre di tutti i Suv e crossover - più di 50 - che sono stati immessi sul mercato dal 2006, cioè anno del suo debutto ad oggi, a essere sempre ai vertici delle vendite?

La risposta, in realtà, è più semplice di quello che sembra. Perché chi ha avuto la genialità di inventarselo il Qashqai lo ha fatto in maniera così razionale, con basi così corrette che non solo è riuscito a incontrare i gusti e le esigenze di clienti di svariate generazioni, non solo ha fatto nascere di fatto un segmento che prima non esisteva. ma ha posto le basi per questa sorta di eternità industriale e commerciale che ormai dura da 18 anni. Un ciclo vita davvero mai visto prima sul mercato, per lunghezza e successi commerciali, che sembra destinato a continuare. Perché proprio quella base nello sviluppo delle sue tre generazione ha sempre avuto bisogno di pochissimi ritocchi per continuare a convincere il mondo, soprattutto l’Europa e sicuramente tanta Italia che il Qashqai è la soluzione più attuale e moderna, anche dopo quasi vent’anni.

Parliamo di 4 miliani di unità vendute, di cui il 10%, ben 400.000 nel nostro Paese: numeri pazzeschi considerando che nel 2006 i Suv non esistevano e ora invece come già accennato si registrano più di 50 tentativi di... imitazione. Eppure l’anno scorso il Qashqai è risultato il Suv crossover più venduto con 11.300 unità..., per giunta al 70% come alto di gamma e al 50% con la motorizzazione e-Power. L’alternativa sempre più apprezzata oltre le due confermatissime versioni benzina mild hybrid da 140 o 158 cv.

E allora come si può far meglio con il restyling che sarà in concessionaria settembre in attesa dei listini che saranno resi noti entro giugno? Semplice con qualche ritocco di design, come la tradizionale griglia V-Motion ridisegnata ispirandosi alle geometrie delle antiche armature dei samurai con quella tela fittissima ed estremamente compatta che sulla griglia del frontale prende la forma di moduli tridimensionali in nero lucido a contrasto con dettagli in cromo satinato.E poi, con l’immancabile iniezione di tecnologia: dall’Around View Monitor che alla vista 360° dell’auto dall’alto, aggiunge anche la visione 3D. Senza dimenticare la totale interazione digitale con la suite di Google, per una connettività rapida e intuitiva, con climatizzazione, navigazione e chiusura dei finestrini gestibil tenendo il volante con le mani.

E alla guida, arriva la conferma che la nuova Nissan Qashqai ha fatto un salto di qualità davvero molto alto. Come comfort a bordo, come dinamica e stabilità, e soprattutto con una silenziosità che sa di elettrico, pur non essendolo. Che sa di futuro pur essendo una vettura concepita ad inizio degli anni 2000. Che il segreto sia proprio questo?