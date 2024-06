Nissan Leaf diventa un Suv per la sua terza generazione. Potrebbero prendere ispirazione dal concept Chill-Out

Nissan Leaf diventa un suv. Dopo due generazioni di successo, la berlina familiare cambia look strizzando l'occhio alle auto agli sport utility vehicles. È quanto riporta il sito britannico Autoexpress.co.uk, precisando che le linee della nuova generazione della elettrica giapponese potrebbero prendere ispirazione dal concept Chill-Out, presentato a fine 2021. La conferma sarebbe arrivata all'inizio di quest'anno dal presidente e ceo di Nissan, Makoto Uchida. Parlando alla stampa, Matthew Weaver, vicepresidente del design di Nissan Europa, ha chiarito quanto siano vicini i progetti: 'Ovviamente tra il concept e la produzione c'è sempre un po' di distanza, ma posso dire che è abbastanza fedele alla forma. La concept Chill-Out era molto pulita, molto bella, e questi elementi sono ancora presenti nella versione pronta per la produzione. Siamo vicini al completamento, e cose come l'aerodinamica, l'imballaggio su un'auto del genere, sono in primo piano. Ci sono stati alcuni cambiamenti, ma si vede chiaramente da dove proviene il Dna'.

La scelta di ispirarsi alla Chill-Out per la nuova generazione di Nissan sarebbe emersa da alcune immagini trapelate durante la promozione del piano aziendale del brand nipponico, che prevede il lancio di tre nuove auto elettriche in Europa entro il 2026. La nuova Leaf poggerà sulla stessa piattaforma Renault-Nissan AmpR Medium (ex CMF-EV) utilizzata per la Renault Megane, progettata per sfruttare i vantaggi di packaging di un propulsore elettrico puro. Potrebbe utilizzare il motore elettrico da 217 CV della Megane e la batteria da 60 kWh per un'autonomia di 450 km o più. All'interno, la Leaf dovrebbe offrire molto spazio e disporre del più recente sistema di infotainment di Nissan, introdotto nella versione aggiornata della Qashqai. Come la prima e la seconda generazione di Nissan Leaf, la nuova Mk3 sarà costruita nel Regno Unito presso lo stabilimento di Sunderland. Sono stati stanziati investimenti fino a 3 miliardi di sterline per l'impianto, che nel tempo si amplierà implementando tre gigafabbriche per gestire la produzione della nuova Leaf e delle prossime Juke e Qashqai.